Confronto aperto su una parte importante della città senza assegnare privilegi a nessuna zona
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Sul presupposto che non c'è una parte di città da privilegiare sulle altre, perché il rilancio di Catanzaro sarà possibile se tutte le sue parti riprendono a marciare, ciascuna valorizzando le proprie peculiarità, nella stessa direzione; nonché sul presupposto che il mare e il quartiere marinaro - scandalosamente trascurati dalla prima e dalla seconda repubblica quando sono state fatte scelte urbanistiche sbagliate - costituiscono un immenso patrimonio da mettere a valore, il movimento “Catanzaro punto di Svolta” coordinato da Francesco Pitaro, terrà un’iniziativa – in programma mercoledì 7 ottobre alle ore 18 nella sala dell’Hotel Perla del Porto - intitolata “Focus sul quartiere marinaro e prospettive di sviluppo”.
Dopo quello di Francesco Pitaro, seguiranno una serie di interventi programmati (alcuni specifici su criticità infrastrutturali, sicurezza e degrado urbano), nella piena consapevolezza che la ripresa economica e sociale del quartiere marinaro rientra nella più generale e complessiva riabilitazione della città e che stavolta, per vincere la sfida di una sua organica e funzionale integrazione, da cui attendersi un sostanziale cambiamento dello status quo, ogni sua parte, da Nord a Sud, deve agire in sinergia.