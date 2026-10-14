Dopo l'approvazione (da parte del Governo) delle intese definitive per l'autonomia differenziata di Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria, il movimento "Catanzaro punto di Svolta", coordinato da Francesco Pitaro, ha sostenuto che «occorre stare attenti, specie in questa fase di estrema confusione, perché Lega e soci non hanno rinunciato al tentativo di far rientrare dalla finestra la legge 'monstre' sull'autonomia regionale differenziata cacciata dalla porta dalla Corte costituzionale.

L'approvazione di provvedimenti per ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto, conferma il prevalere nel centrodestra di un orientamento nettamente contrario agli interessi del Mezzogiorno e dell'unità del Paese».

Inoltre «Assodata l'abitudine del centrodestra ad aggirare i principi costituzionali, come si è fatto per la nuova legge elettorale, la preoccupazione di un colpo di mano in Parlamento sull'autonomia differenziata è più che fondata.

L'appello, rivolto a tutti i parlamentari del Sud, - aggiunge il movimento - è di non svendere i diritti essenziali dei cittadini meridionali e a fermare questo grave vulnus che rischia di acuire i già gravi divari Nord-Sud, territoriali, di genere e generazionali. Su aspetti che incidono sulla qualità della democrazia e sulla vita dei cittadini, sarebbe utile unire le forze e condividere, al di là delle appartenenze, le ragioni di un meridionalismo riformista all'insegna dell'unità sostanziale dell'Italia».