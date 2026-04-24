Tra i punti all’ordine del giorno, il regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Convocato dal presidente Gianmichele Bosco, il Consiglio Comunale tornerà a riunirsi presso l’Aula Rossa di Palazzo De Nobili, in seduta straordinaria e in prima convocazione, il prossimo 29 aprile 2026 alle ore 12:45. La seconda convocazione è fissata per il giorno successivo, 30 aprile, alle ore 13.30.
Questi gli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea: Approvazione verbali sedute precedenti; Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 1 commi dal 102 al 110 della legge 199 del 30/12/2025. Designazione componenti sostitutive commissione pari opportunità.