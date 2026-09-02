Il Comune di Catanzaro compie un ulteriore passo avanti nel percorso di rafforzamento della sicurezza urbana e del presidio tecnologico del territorio. Si sono concluse, infatti, le procedure di aggiudicazione della gara relativa ai lavori del “Progetto di evoluzione tecnologica e ampliamento dell’impianto di videosorveglianza urbana del Comune di Catanzaro”, finanziato nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) “Legalità” 2014-2020.

L’intervento rappresenta un investimento strategico per l’implementazione e l’ammodernamento dei sistemi di videosorveglianza, con l’obiettivo di estendere la copertura delle aree urbane e migliorare gli strumenti tecnologici a disposizione per il controllo del territorio.

Il valore complessivo del finanziamento era stato rideterminato in 1.050.116,19 euro, IVA inclusa nel quadro economico, a seguito dell’approvazione, da parte del Ministero dell’Interno della proposta di rimodulazione presentata dal Comune di Catanzaro.

La rimodulazione ha consentito di integrare il progetto originario di videosorveglianza, del valore di 250.116,19 euro, con il “Progetto Iride”, destinato al potenziamento delle aree Nord e Sud della città, per un importo di 800.000 euro. L’operazione permette così di ampliare significativamente l’ambito territoriale dell’intervento e di estendere il sistema di controllo a ulteriori aree della città.

I lavori riguarderanno in particolare: le strade comunali dei quartieri periferici della città (interventi di potenziamento); il reticolo viabile del centro storico (interventi di aggiornamento tecnologico).

L’obiettivo è quello di rafforzare progressivamente la rete di videosorveglianza urbana attraverso nuove installazioni e interventi di evoluzione tecnologica, creando un sistema maggiormente integrato ed efficace a supporto delle attività di controllo e prevenzione sul territorio. L’ampliamento della videosorveglianza rappresenta un tassello importante nella strategia dell’Amministrazione comunale finalizzata a rendere Catanzaro sempre più sicura e dotata di infrastrutture tecnologiche adeguate alle esigenze di una città moderna. L’estensione delle telecamere alle aree periferiche e al centro storico consentirà di rafforzare il presidio del territorio e di mettere a disposizione delle autorità competenti strumenti tecnologici più evoluti per le attività di prevenzione e controllo.