Fondi dalla Protezione Civile per Via Carlo V e Contrada Cavaglioti, il nuovo gattile, i lavori in Via Nicoloso da Recco, il sostegno ai giovani e ai cinema del centro, e la solidarietà al sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi. Tutti i temi dell'intervento domenicale

PENSIERI DELLA DOMENICA



di Nicola Fiorita



QUASI TRE MILIONI PER LA NOSTRA SICUREZZA

La richiesta che abbiamo avanzato all’indomani degli eventi metereologici che hanno sferzato la nostra città nello scorso inverno è stata accolta dalla Protezione civile nazionale che ha destinato 2 milioni 850mila euro alla nostra città per la messa in sicurezza della frana di Via Carlo V. Un finanziamento importantissimo che ci consentirà di intervenire in maniera appropriata e definitiva sul costone interessato dalla frana e di conseguenza di mettere in sicurezza non solo tutta la zona di via Carlo V ma anche tutta la zona sovrastante del quartiere Pianicello. Nei prossimi giorni, non appena stipulata la convenzione con gli enti governativi, procederemo a dare l’incarico per la progettazione e ad incontrare il comitato del Pianicello che segue la vicenda con grande attenzione, competenza e spirito di collaborazione.

E 750MILA EURO PER CONTRADA CAVAGLIOTI

Le buone notizie sono come le ciliegie, una tira l’altra. Sempre la protezione civile nazionale ci ha assegnato 750mila euro per la messa in sicurezza di Contrada Cavaglioti. Una zona certo meno frequentata e meno popolosa, ma dove risiedono dei nostri concittadini che vivono da mesi in una condizione di estrema difficoltà.

ANCHE IL GATTILE

Avevo scritto qualche tempo fa, che eravamo in ritardo sul fronte del benessere animale ma avevo anche aggiunto che dopo la convenzione con il comune di Marcellinara per il canile avremmo cercato di raggiungere qualche altro risultano. Ebbene nella variazione di bilancio appena approvata dal consiglio comunale abbiamo inserito le somme necessarie per realizzare anche un gattile. Era giusto e lo abbiamo fatto.

UN BRUTTO EPISODIO DI VIOLENZA

Succedono anche cose brutte ed ingiuste nella nostra città. Una famiglia proveniente dallo Sri Lanka, composta da persone operose e oneste è stata vittima di una brutale aggressione da parte di alcuni catanzaresi. C’entri o meno il razzismo poco importa. E’ giusto stare loro vicini, con quella speciale attenzione che meritano le persone umili e fragili, meno capaci di difendersi da soli nelle sedi opportune. La Catanzaro onesta è dalla loro parte.

VIA NICOLOSO DA RECCO

Molti cittadini mi segnalano la situazione del manto stradale in Via Nicoloso da Recco. Hanno ragione, ma come spiego sempre il problema non è risolvibile con una spruzzata di bitume dovendosi intervenire sulla causa del cedimento dell’asfalto. Nella variazione di bilancio di cui ho già parlato è stato recepito un finanziamento di 165mila euro che ci consentirà di mettere a posto la fogna sottostante e di risolvere per sempre la questione. Per fare le cose per bene ci vuole un po’ di tempo, ma anche qui daremo soluzione ad un problema che si trascina da troppi anni.

RIAPRE SPAZIO 1

Martedì riapre Spazio 1, il luogo dedicato agli studenti universitari nel quartiere marinaro. Le cose belle hanno bisogno di tempo. E di qualcuno che ci creda.

CARO BOLLETTE

Nella variazione di bilancio abbiamo dovuto destinare ben 300mila euro per far fronte all’aumento dei costi dell’energia. Sono soldi che avremmo potuto spendere per la manutenzione stradale o per qualche intervento nelle scuole e che avevamo recuperato con grande fatica. Purtroppo l’aumento dei costi ricade sulle tasche dei cittadini ma anche sulle casse comunali. Se va avanti così sarà difficile mettere riparo alla situazione con le sole risorse comunali. L’ANCI (associazione dei comuni italiani) ha già segnalo la situazione al Governo, non essendo ovviamente solo una questione catanzarese. Speriamo che i comuni vengano, per una volta, ascoltati.

CINEMA GIOVANI E CENTRO STORICO

Vogliamo incentivare la presenza dei giovani nel centro storico, vogliamo aumentare l’offerta di servizi in favore degli studenti universitari e vogliamo sostenere i cinema che operano nel centro. Per raggiungere questi obiettivi abbiamo deciso di dare seguito ad una proposta dei consiglieri Parisi e Veraldi e abbiamo destinato delle somme che consentiranno agli studenti di recarsi a vedere i film gratuitamente. Lavoriamo in stretta collaborazione con la Fondazione della nostra Università per concretizzare rapidamente questo impegno.

LIBERATE FLAVIO STASI

Chiunque abbia l’onore di diventare sindaco sa bene quali sono i pregi di questo meraviglioso incarico ma anche quali sono le gravi responsabilità ed i rischi ad esso connesso, compresa la possibilità che il giusto controllo delle proprie attività avvenga anche attraverso le azioni investigative della Magistratura. Non è facile da digerire ma ci può stare, d’altra parte chiunque agisca correttamente saprà dare conto delle proprie determinazioni e aspetterà con fiducia i tempi necessari per accertare la giustizia del proprio operato. Ma tra i “rischi del mestiere” non può esservi mai la privazione della libertà personale che deve restare – per tutti – una misura da ancorare a gravi indizi e al rischio di reiterazione del reato. Niente di tutto ciò – da quanto ci è dato leggere – ricorre nel caso di Flavio Stasi. Un giovane sindaco, sempre in prima linea nelle battaglie per la legalità, che è stato privato della sua libertà e della possibilità di esercitare il mandato che gli è stato conferito dal popolo senza che gli venga contestato nemmeno una parola, un atto, un gesto contro la legge. Liberate Flavio Stasi, magari già martedì dopo l’interrogatorio di garanzia. Continuate ad indagare, date seguito a tutti gli accertamenti necessari, approfondite ogni vicenda, ogni fatto, acquisite ogni provvedimento ma intanto liberate Flavio Stasi e restituite a Corigliano-Rossano il suo sindaco.