L’ausoicio è che attraverso il dialogo, la collaborazione e la condivisione degli obiettivi, si darà un contributo significativo all’attività del Consiglio regionale e al progetto politico che fa riferimento al presidente Occhiuto e al segretario regionale Cannizzaro

La Segreteria provinciale di Forza Italia Catanzaro e il segretario provinciale Marco Polimeni rivolgono i migliori auguri di buon lavoro a Pierluigi Caputo, indicato alla guida del gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, ed Emanuele Ionà, chiamato a guidare il gruppo consiliare “Occhiuto Presidente”. “Si tratta di due incarichi importanti, che richiedono responsabilità, capacità di ascolto e impegno costante al servizio del territorio e dei cittadini calabresi.

Siamo certi che entrambi sapranno interpretare al meglio il ruolo loro affidato, contribuendo a rafforzare l’azione politica e istituzionale del centrodestra e a sostenere il percorso di crescita e sviluppo della Calabria. A Pierluigi Caputo ed Emanuele Ionà va il nostro augurio di buon lavoro, nella convinzione che, attraverso il dialogo, la collaborazione e la condivisione degli obiettivi, sapranno dare un contributo significativo all’attività del Consiglio regionale e al progetto politico che fa riferimento al presidente Roberto Occhiuto e al segretario regionale azzurro Francesco Cannizzaro”.