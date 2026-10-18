«Quante volte ho sentito ripetere che Catanzaro è una città brutta e quante volte ho controbattuto raccontando dei nostri panorami, dei nostri palazzi, dei nostri vicoli, del nostro mare, del Ponte Morandi, del Cavatore, di Bellavista, di Palazzo Fazzari, del Parco della biodiversità, della magnifica Pineta di Siano e via dicendo. Oggi posso dire con orgoglio che Catanzaro ha trecento metri di corso meravigliosi, tra i più belli della Calabria e non solo. Trecento metri, senza macchine, con i suoi primi tavolini, con la gente che passeggia felice. Sembrava un sogno, è Isola 22. E questo mi ripaga delle cattiverie gratuite e assurde che ho dovuto leggere nelle settimane precedenti. La bellezza vince, come sempre, sulla miseria.

PICCOLE (MA IMPORTANTI) COSE

Nella settimana che verrà prenderà avvio un intervento di manutenzione della Pineta di Giovino ad opera di Catanzaro servizi. Abbiamo destinato 25 mila euro appositamente per questa attività raccogliendo la sollecitazione dei consiglieri di maggioranza e – mi sembra giusto ricordarlo – del consigliere di opposizione Eugenio Riccio. Una piccola cosa per la nostra grande Pineta.

GRANDI (E MAI VISTE) COSE

La settimana inizierà con delle buone notizie per la città. Argomento condotta idrica, ma non voglio anticipare niente, vi invito solo a seguire la conferenza stampa che si terrà in regione lunedì mattina.

UNA DOMENICA SPECIALE/1

Questa domenica si apre con una bella iniziativa fortemente voluta dalla vice sindaca Giusy Iemma e resa possibile dall'abnegazione dei nostri dipendenti. Uffici comunali aperti per l'open day riservato alle donne che devono rinnovare la carta d'identità. UNA DOMENICA SPECIALE/2

Il pomeriggio invece tutti in villa Margherita per vedere i nuovi spazi riqualificati che consentiranno di vivere la villa con spettacoli, iniziative, concerti e – mi auguro presto – un servizio di bar/ristorazione. Crediamo nel centro storico, crediamo nella necessità di migliorare la qualità della vita di chi risiede nel centro storico. Villa Margherita è una parte significativa di questa visione.

ALESSANDRO GENTILE

Alessandro Gentile è il nuovo coordinatore cittadino di Forza Italia. Ad Alessandro faccio sinceramente i miei auguri di buon lavoro. Sarà un piacere averti come avversario.

BUON FESTIVAL E VIVA IL POLITEAMA

Inizio con il fondo per il Festival d'autunno. Il concerto di Massimo Ranieri anticipa una serie di grandi appuntamenti che si terranno nel nostro teatro Politeama. E il Festival a sua volta anticipa una stagione importante per un teatro che qualche anno fa sembrava non salvabile. E invece…

TERRITORI CHE RIGENERANO

Il Mediterraneo è da sempre un luogo di incontro tra popoli, cultura e saperi. Oggi può anche essere uno straordinario spazio di cooperazione per affrontare insieme le sfide ambientali e sociali del nostro tempo. Il 21 ottobre Catanzaro ospiterà “Territori che rigenerano: dallo scarto alla risorsa”, un appuntamento che mette in dialogo la nostra città e la Spagna con ospiti d'eccezione. Tra gli altri, Avremo il piacere di accogliere Stefano Consiglio, Presidente di Fondazione con il Sud, Caridad Batalla Junco, Consigliera culturale e scientifica dell'Ambasciata di Spagna in Italia, e Rubén Borge, esperto internazionale di agricoltura rigenerativa. Il Sud sta affrontando una sfida decisiva, segnata dallo spopolamento, dalla denatalità e dalla partenza di tanti giovani. Non possiamo rassegnarci all'idea di un declino inevitabile. Abbiamo bisogno di costruire alleanze, ritrovare fiducia e passare dal racconto della rassegnazione a quello della possibilità. È questo il senso di “Sud Vivo”, la campagna di Fondazione con il Sud che sarà presentata da Fabrizio Minnella, Responsabile Comunicazione e relazioni esterne della Fondazione. Un invito a riconoscere e raccontare le energie di un Mezzogiorno che vuole continuare ad essere un luogo in cui nascere, restare, tornare e arrivare. Il futuro del Sud non si costruisce soltanto al Sud, ma soprattutto con il Sud. E Catanzaro vuole essere protagonista di questo percorso.