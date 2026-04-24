«Il 24 e il 25 maggio Cerva torna al voto dopo anni difficilissimi e io ho deciso di presentare di nuovo la mia candidatura a sindaco» – è quanto annuncia, in una nota, Sara Colistra candidata a sindaco al comune di Cerva.

«L’ho fatto – spiega Colistra – con la consapevolezza di avere davanti a me una sfida ancora più complicata di quanto già non lo fosse quattro anni fa, ma anche con la sicurezza di essere pronta a restituire ai cervesi un’amministrazione seria, affidabile, davvero vicina alle loro esigenze e alle loro richieste. Il Comune ha bisogno di un sindaco che restituisca fiducia ai cittadini dopo un lungo commissariamento durato 24 mesi».

«Cerva – prosegue la candidata a sindaco – ha la necessità di avere una squadra di governo che riesca a recuperare il terreno perduto realizzando politiche di valorizzazione del territorio, miglioramento dei servizi, promozione dello sviluppo locale, individuazione dei fondi indispensabili a rispondere ai bisogni delle famiglie. Con una stella polare che guidi l’azione di tutti: la legalità, il senso civico, il rispetto dei diritti. La mia ricandidatura a sindaco è un gesto di amore e responsabilità. Amore per il nostro paese, che mi ha indotto a mettermi di nuovo alla prova per lavorare per il bene comune. Responsabilità nei confronti dei miei concittadini: metterò al loro servizio le mie competenze e la mia esperienza, maturata anche nel periodo in cui sono stata consigliere di minoranza, con il massimo impegno e tutte le mie forze».

«Cerva – conclude la nota – sta per entrare in una nuova fase, nella quale verranno riaperte le porte al dibattito, alla politica vera, alla democrazia. Affiancata dalle donne e dagli uomini che condividono le mie idee e hanno deciso di supportarmi nella lista che sostiene la mia candidatura, sono pronta a far ripartire il nostro paese meritando la fiducia dei cervesi».