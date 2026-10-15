Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha ricevuto oggi a Palazzo De Nobili il nuovo presidente del Tribunale di Catanzaro, Giuseppe Spadaro, per un caloroso e istituzionale incontro di benvenuto a seguito dell'assunzione della guida dell'ufficio giudiziario del capoluogo di regione. Presente all'incontro anche la vicesindaca Giusy Iemma.

Il confronto si è svolto in un clima di profonda cordialità, segnando l'avvio di una sinergia istituzionale mirata alla tutela della legalità, della sicurezza e al rafforzamento dei servizi ai cittadini.

Il sindaco Fiorita ha espresso il proprio orgoglio per il ritorno del presidente Spadaro nella sua terra d’origine, sottolineando il valore della sua figura al vertice del Tribunale cittadino dopo una lunga e prestigiosa carriera che lo ha visto protagonista all’interno della magistratura italiana, sia nei confini regionali che su scala nazionale.

«Accogliamo con grande soddisfazione e senso d'orgoglio il presidente Giuseppe Spadaro – ha dichiarato il sindaco Nicola Fiorita –. Il suo ritorno a Catanzaro rappresenta una risorsa preziosa per l'intero territorio. La sua autorevolezza, la riconosciuta competenza e il profondo legame con la Calabria costituiscono garanzia di un'azione determinata ed efficace alla guida del nostro Tribunale. Da parte dell'Amministrazione comunale confermiamo la più ampia disponibilità a collaborare, nel rispetto dei rispettivi ruoli, per garantire vicinanza ai cittadini e riaffermare quotidianamente la cultura della legalità nel capoluogo».