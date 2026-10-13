Garantire equità al tessuto economico cittadino e sostenere concretamente tutti i commercianti del centro storico. È questo l’obiettivo della proposta avanzata dai consiglieri comunali Alessandra Lobello e Gianni Parisi nel corso dell’ultima seduta della Quinta Commissione Consiliare (Attività Economiche).



Al centro dell’intervento, la misura che prevede la gratuità del suolo pubblico per le attività di somministrazione di alimenti e bevande (food) situate all'interno dell’isola pedonale, destinate all’installazione dei dehors.



«Purtroppo – evidenziano Lobello e Parisi – constatiamo come le attività commerciali situate nelle immediate adiacenze dell’isola pedonale non siano state coinvolte nella fase iniziale di concertazione, pur essendo direttamente interessate dagli effetti, sia positivi che negativi, che questo provvedimento inevitabilmente genererà sulla viabilità e sul flusso di clienti».



Per ovviare a questa sperequazione, i due consiglieri hanno presentato formale richiesta di estendere l’esenzione del canone per l'occupazione di suolo pubblico anche agli esercizi commerciali ubicati lungo le vie limitrofe e adiacenti all’area pedonalizzata.



«Il nostro obiettivo – concludono i consiglieri Alessandra Lobello e Gianni Parisi – è quello di creare le condizioni più eque e inclusive possibili. Tutti gli imprenditori e i commercianti del Corso e delle aree limitrofe devono essere messi nelle stesse condizioni di partenza ed essere pienamente protagonisti del percorso di rilancio del centro cittadino».

