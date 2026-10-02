“ Non siamo contrari all’isola pedonale nel centro storico. Siamo contrari a un’Amministrazione che annuncia interventi senza aver prima creato le condizioni minime perché possano funzionare”

“Manca una settimana esatta alla data fissata per l’istituzione dell’isola pedonale permanente nel centro storico di Catanzaro. Una settimana soltanto. Eppure, ancora una volta, l’Amministrazione Fiorita arriva all’appuntamento con più interrogativi che certezze. Del resto, il rispetto delle scadenze non sembra essere esattamente il tratto distintivo di questa Amministrazione”. Lo afferma il consigliere comunale di Forza Italia Alessandra Lobello.



“Manca una settimana esatta all’istituzione dell’isola pedonale permanente nel centro storico – afferma Lobello – ma siamo ancora costretti a chiederci se l’Amministrazione abbia realmente predisposto tutto ciò che serve per farla funzionare. Perché un’isola pedonale non può essere semplicemente una strada chiusa al traffico. Il nodo, secondo la consigliera, riguarda soprattutto le attività commerciali e quelle strutture che dovrebbero contribuire a trasformare la pedonalizzazione in un’occasione concreta di rilancio del centro storico”.



“Al di là degli arredi, dei quali ancora oggi non conosciamo nemmeno quale sarà la spesa – prosegue Lobello – ad oggi non ci risulta alcun atto del Comune con cui si agevoli concretamente l’installazione di strutture come i dehors, che dovrebbero essere parte integrante dell’isola pedonale e della sua attrattività Questi commercianti hanno sentito annunciare più date per l’attivazione dell’isola pedonale. Hanno dovuto fare i conti con rinvii, scadenze e annunci, ma ancora oggi non hanno certezze sulle procedure amministrative che dovrebbero consentire loro di organizzarsi. È inaccettabile chiedere agli operatori di investire e programmare quando il Comune non chiarisce per tempo regole e autorizzazioni. E questi operatori non sanno se fra pochi mesi questa cosa non sarà più confermata dalla nuova Amministrazione. Non c’è certezza nelle scelte d’impresa. Non c’è certezza per chi dovrebbe spendere diverse decine di migliaia di euro”.



Lobello precisa: “Lo abbiamo detto in maniera chiara e lo ribadiamo: non siamo contrari all’isola pedonale nel centro storico. Siamo contrari a un’Amministrazione che annuncia interventi senza aver prima creato le condizioni minime perché possano funzionare Si continua a confondere l’annuncio con la realizzazione. Si comunica una data, si presenta un progetto, si parla di arredi, di fantomatiche navette dell’Amc, ma poi ci si dimentica di tutto quello che serve affinché quell’intervento produca davvero effetti positivi sul centro storico”.



“Se l’obiettivo è rilanciare il centro storico – conclude – bisogna avere una visione complessiva e soprattutto bisogna essere in grado di rispettare gli impegni presi. Non si può arrivare a sette giorni dall’attivazione di un’isola pedonale permanente senza che gli operatori conoscano con chiarezza le procedure per installare i dehors e senza aver definito tutti gli strumenti necessari a rendere quell’area realmente attrattiva. Questo non è programmare: è improvvisare. E Catanzaro non ha bisogno di altri annunci, ma di atti concreti, tempi certi e risposte. Non voglio buttare la croce su consigliere delegate o assessori al commercio, ma francamente così non si fa”.