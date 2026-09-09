Dehors: dal Comune è arrivato il via libera per gli esercenti alle progettazioni delle strutture e all’avvio dei relativi iter burocratici

Secondo incontro, oggi pomeriggio a Palazzo De Nobili, tra l’Amministrazione comunale, i commercianti e gli esercenti le cui attività insistono sul tratto di corso Mazzini tra la Camera di Commercio e la Questura, destinato a diventare isola pedonale. Presenti il sindaco Nicola Fiorita, la consigliera delegata, Daniela Palaia e il comandante della Polizia Locale, Amedeo Cardamone, il dialogo ha continuato a svilupparsi nel clima proficuo e costruttivo che lo ha caratterizzato sin dalle prima battute.

Il via dell’isola resta fissato al 25 settembre, considerato che la riapertura di Viale dei Normanni al doppio senso di circolazione è ormai prossima, così come prossima è l’apertura del parcheggio S. Agata, affidato alla gestione dell’AMC nella modalità strisce blu.

Nell’incontro di oggi è stata illustrata la regolamentazione degli accessi all’area pedonale e il relativo disciplinare che riguarda le fasce orarie dedicate alle persone con disabilità, le farmacie, le attività di carico e scarico. Regole destinate a commercianti, residenti e domiciliati.

Discusse e valutate anche tutte le proposte arrivate in tema di viabilità generale, uso dei parcheggi e collegamenti tramite navetta.

Si è anche tornati sul tema dei dehors, le loro misure in larghezza e lunghezza e dal Comune è arrivato per commercianti ed esercenti il via libera alle progettazioni delle strutture e all’avvio dei relativi iter burocratici.

Infine, ma non certo per ordine di importanza, l’Amministrazione ha illustrato le strategie di comunicazione per far conoscere e promuovere, attraverso tutte le necessarie informazioni, l’isola pedonale. Quest’ultima avrà dei profili social dedicati in via esclusiva e che saranno messi anche a disposizione di commercianti ed esercenti per tutte le iniziative utili favorire il contatto con l’utenza.

Un nuovo incontro è già previsto per la prossima settimana. Sarà presente il dg di AMC, Luca Brancaccio, per valutare opzioni e proposte emerse nel corso della riunione odierna.