Il tratto compreso tra la Camera di Commercio e la Questura si appresta a cambiare volto, diventando a tutti gli effetti un'isola pedonale permanente

Mancano ormai pochi giorni a sabato 10 ottobre, data che segnerà una vera e propria svolta per la viabilità del centro storico di Catanzaro. Il tratto compreso tra la Camera di Commercio e la Questura si appresta a cambiare volto, diventando a tutti gli effetti un'isola pedonale permanente.

Un passaggio fondamentale, che entrerà formalmente nel vivo già a inizio settimana. In vista del "debutto", l’Amministrazione comunale sta lavorando a pieno ritmo per definire le ultime misure organizzative. Proprio sui canali social del Comune è stata annunciata un'ulteriore riunione operativa, convocata per limare gli ultimi dettagli tecnici e organizzativi prima che la nuova disciplina entri ufficialmente in vigore.

Il nodo dei varchi e della ZTL

Uno dei punti cardine del piano riguarda il controllo e la gestione dei flussi veicolari. Per consentire l'installazione delle telecamere ai due varchi di accesso che delimiteranno l'area, la Giunta ha già provveduto a modificare la perimetrazione delle Zone a traffico limitato (ZTL) preesistenti.

I varchi elettronici monitoreranno gli ingressi garantendo il transito, nelle fasce orarie consentite, esclusivamente alle categorie aventi diritto: in primis i residenti e gli operatori per il carico e scarico merci a servizio delle attività commerciali presenti nel tratto interessato.