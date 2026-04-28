Il vicepresidente della giunta regionale ha riunito il gruppo dirigente. «Rafforzato e motivato», deciso un «maggior impegno e presenza più incisiva sul territorio»

Il vicepresidente della giunta regionale, Filippo Mancuso , ed esponente della Lega ha incontrato nel pomeriggio di ieri il suo gruppo politico. In una nota diffusa al termine del confronto si fa sapere che «all'incontro, caratterizzato da un clima di grande condivisione e confronto costruttivo, sono intervenuti numerosi amministratori locali della Lega in enti dell'area centrale della Calabria, dirigenti, militanti di partito e anche professionisti. Un movimento che negli ultimi anni ha sempre ottenuto risultati ragguardevoli a tutte le competizioni elettorali a cui ha partecipazione.

Il vertice ha rappresentato un momento significativo di dialogo interno , durante il quale è emerso con chiarezza la volontà comune di rafforzare il percorso politico intrapreso , valorizzando idee, esperienze e contributi di tutti i partecipanti. Nel corso della riunione è stata inoltre ribadita con la leadership di Filippo Mancuso , punto di riferimento autorevole e guida capace di orientare le scelte strategiche del gruppo.

Al termine dei lavori, è stata condivisa la necessità di rilanciare con determinazione l'azione politica , sia per quanto attiene al partito e sia in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Un impegno che si tradurrà in iniziative concrete e in una presenza sempre più incisiva sul territorio .