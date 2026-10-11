Dall'attacco alla riforma e all'intesa FdI-Vannacci, alla vitalità culturale del Pop Con e di Carpe Wine. E ancora: le richieste all'ANCI su energia e Polizia Locale, la riapertura del Centro di Pontegrande, i passi avanti sui Progetti di Vita e l'augurio a Vanessa Zinzi

LEGGE ELETTORALE

Cambiare la legge elettorale a un passo dal voto è un colpo di mano inaccettabile e un insulto agli elettori.

Questa riforma è una vergogna che mortifica la parità di genere e calpesta la dignità dei cittadini. Parlare di "libertà di scelta" è una pura presa in giro: in troppe regioni, esattamente come accade da noi per il Senato, il voto dei cittadini conterà zero: passeranno soltanto i capolista blindati e paracadutati dai vertici dei partiti.

È un testo profondamente antidemocratico. Si regala un premio di maggioranza sproporzionato senza nemmeno garantire uno straccio di governabilità al Paese. Questa non è una riforma per gli italiani: è solo l'ennesimo brutto baratto di palazzo, studiato a tavolino per consentire in Parlamento, a Fratelli d'Italia, quello che non si può fare in campagna elettorale: l'accordo con Vannacci.

POP CONVENTION: IL POLO FIERISTICO PRENDE VITA

È la solita cantilena del "non c'è mai niente" che ogni tanto risuona in città, alimentata da chi preferisce la rassegnazione ai fatti. Ma basta guardare cosa accade intorno a noi per smentire questo refrain con la concretezza degli eventi.

Proprio in questo weekend l'Ente Fiera ha preso vita con il Pop Con, trasformandosi nel cuore pulsante della cultura pop, dei fumetti e dei giovani, attirando tantissimi appassionati e dimostrando la straordinaria versatilità di una struttura su cui abbiamo creduto fin dal primo giorno. Tra i partner della Convention c'è anche il Nuvola Comics, il primo festival del fumetto del capoluogo che si prepara alla sua quarta edizione.

AUTUNNO A CATANZARO: TRA CARPE WINE E MOSTRA ROTELLA

E il fermento dell'autunno catanzarese è solo all'inizio. Il centro storico si sta preparando ad accogliere a novembre Carpe Wine, un appuntamento che porterà tra i nostri vicoli eccellenze, convivialità e nuova vita urbana.

Il tutto mentre i nostri beni culturali continuano a offrire contenuti di altissimo livello, come dimostra la straordinaria mostra dedicata a Mimmo Rotella al Complesso del San Giovanni, che rende omaggio al nostro artista più illustre in una cornice unica. Catanzaro non è ferma: vive, produce cultura, attrae persone ed energia.

Sta a noi scegliere se continuare a ripetere vecchi cliché o essere orgogliosi di una città che ha finalmente ritrovato il suo ritmo.

RISORSE E SERVIZI AI CITTADINI: LA SFIDA DEI COMUNI

Come ha ricordato con fermezza l'ANCI attraverso il Presidente Gaetano Manfredi, serve un supporto nazionale concreto e straordinario per affrontare emergenze ormai non più rinviabili: il peso enorme dei costi dell'Energia sulle casse comunali e la necessità urgente di un piano per la Polizia Locale.

Per Catanzaro si tratta di due fronti decisivi. Sul piano energetico stiamo lavorando per promuovere l'efficientamento e contrastare il caro-bollette, ma abbiamo bisogno di risorse considerevoli per fronteggiare gli aumenti che ricadranno sulle casse del Comune. Sul piano della sicurezza e del controllo del territorio la sfida è ancora più complessa: Catanzaro sconta da anni un sotto-organico cronico, risultando tra i capoluoghi con il minor numero di vigili urbani in proporzione alle esigenze del territorio. Servono risorse e strumenti per rafforzare la Polizia Locale, sbloccare le assunzioni e garantire alla città la sicurezza e la vivibilità che merita.

CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE: LA RINASCITA DEI QUARTIERI, DA PONTEGRANDE A TUTTA LA CITTÀ

Restituire spazi di aggregazione, socialità e vita ai quartieri è uno degli impegni a cui teniamo di più, perché una città viva si costruisce partendo dalle sue periferie e dalle sue comunità.

Siamo ormai a un passo dalla tanto attesa riapertura del Centro Sociale di Pontegrande, un presidio fondamentale che torna finalmente a disposizione dei cittadini, pronto a diventare di nuovo punto di riferimento per famiglie, anziani e giovani della zona nord. Questo traguardo si inserisce in un percorso più ampio che in questi anni ci ha visto restituire alla città altri importanti spazi sociali, strappandoli all'abbandono e rimettendoli al servizio della collettività. Luoghi di incontro, di confronto e di crescita che dimostrano come la cura e l'attenzione per i quartieri passino dai fatti concreti.

PROGETTI DI VITA: DALLA PARTE DI CHI HA PIÙ BISOGNO

Questa settimana Catanzaro ha raggiunto un traguardo importante con la sottoscrizione di cinque Progetti di Vita dedicati ai minori con disabilità. È un risultato che ci riempie d'orgoglio e premia il grande lavoro della nostra équipe delle Politiche Sociali, nata nel nostro territorio e diventata oggi un modello di riferimento per tutta la Calabria.

Ma c'è un'altra bella notizia che mi sta particolarmente a cuore: siamo riusciti finalmente a sbloccare i ritardi e a fissare un calendario certo per la valutazione delle domande, superando gli intoppi che per mesi hanno rallentato questi percorsi. Voglio ringraziare sinceramente l'Assessore Belcaro per l'impegno costante e la nuova Direttrice Generale dell'ASP, la dottoressa Mariani, che ha dimostrato fin da subito grande sensibilità e prontezza nell'ascoltare le esigenze del territorio. Dietro queste procedure non ci sono pratiche o numeri, ma bambine, bambini e famiglie che hanno diritto a tempi certi e risposte concrete.

UN AUGURIO A VANESSA ZINZI E AL PD CITTADINO

Rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Vanessa Zinzi, eletta nuova segretaria cittadina del Partito Democratico di Catanzaro. Ho apprezzato molto le sue prime parole e, in particolare, il suo forte richiamo all'unità: un appello prezioso e responsabile in un momento storico in cui c'è bisogno del contributo di tutte le forze democratiche e progressiste per fare squadra e continuare a costruire il futuro della nostra città. Buon lavoro a Vanessa e a tutta la nuova squadra.

CATANZARO PIANGE FEDERICO L'OLANDESE VOLANTE

Ricorderemo sempre l'energia straordinaria con cui, la notte del Capodanno 2023, ha fatto ballare e festeggiare la nostra città sul palco, regalandoci un momento indimenticabile. A nome della comunità catanzarese, esprimo il più profondo cordoglio alla famiglia e ai suoi cari. Ciao Federico, grazie per la tua grande musica.