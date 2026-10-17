Alessandro Gentile è il nuovo delegato cittadino di Forza Italia Catanzaro. A darne notizia è la segreteria provinciale del partito, che esprime soddisfazione per la nomina e rivolge a Gentile i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico. Gentile, imprenditore nel settore dell’automotive, svolgerà un ruolo importante, puntando a rafforzare ulteriormente la presenza di Forza Italia nel Capoluogo di Regione.

La segreteria provinciale sottolinea l’importanza di proseguire nel percorso di crescita e radicamento del partito, attraverso il dialogo, la partecipazione e la condivisione di obiettivi e progetti per il futuro della città di Catanzaro.

, nell’ottica di una proficua collaborazione e soprattutto di un lavoro di sviluppo per l’intera comunità catanzarese.



Gli auguri di Concolino (Noi Moderati) e Veraldi (Riformisti-Avanti)

Il coordinatore cittadino di Noi Moderati, Lea Concolino, rivolge le proprie congratulazioni ad Alessandro Gentile per la nomina a delegato cittadino di Forza Italia a Catanzaro, formulando i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico politico. «Desidero rivolgere le mie congratulazioni

ad Alessandro Gentile per questo importante riconoscimento, che rappresenta un nuovo impegno al servizio della comunità. Gentile è un imprenditore affermato e una persona stimata nella nostra città, qualità che si accompagnano a una conoscenza diretta del territorio e delle sue dinamiche. Sono certa che saprà affrontare questo incarico con senso di responsabilità e attenzione alle esigenze di Catanzaro.

L'auspicio è che le diverse realtà politiche, pur nel rispetto delle rispettive identità e sensibilità, possano cooperare proficuamente, mettendo al centro l'interesse generale e superando ogni logica di contrapposizione fine a sé stessa. Il dialogo e la capacità di costruire percorsi comuni sono strumenti indispensabili per affrontare le sfide che attendono il nostro territorio.

A nome mio personale e di Noi Moderati, rinnovo ad Alessandro Gentile gli auguri di buon lavoro, con l'auspicio che il suo nuovo ruolo possa contribuire a un confronto politico aperto e costruttivo e alla costruzione di un nuovo progetto per Catanzaro, all'altezza del ruolo e delle ambizioni del nostro Capoluogo di Regione». Così in una nota stampa Lea Concolino, coordinatore cittadino di Noi Moderati.



Desidero augurare buon lavoro al fraterno amico Alessandro Gentile per la nomina di nuovo delegato cittadino di Forza Italia. Alessandro ha la passione per fare un ottimo lavoro. Ha sempre mostrato disponibilità al confronto e alla partecipazione, valorizzando il contributo di tutti.

Sono convinto che saprà svolgere questo incarico con impegno e senso di responsabilità, nel segno della collaborazione e dell’attenzione verso i cittadini, attraverso un impegno e all’ascolto condiviso anche con le altre forze politiche, alla crescita della città e alla tutela degli interessi della comunità.

Consigliere comunale città di Catanzaro

Stefano Veraldi