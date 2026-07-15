La decisione è stata presa all'unanimità dai circoli cittadini e dal segretario provinciale Gallello per preparare una transizione più condivisa. Convocata un'assemblea degli iscritti per martedì 21 luglio a Catanzaro Lido

Il Partito Democratico di Catanzaro non andrà a congresso il prossimo 22 luglio per il rinnovo della segreteria cittadina. È una decisione che, all'unanimità, è stata presa dai segretari e dai direttivi dei circoli cittadini nella riunione di ieri insieme al segretario provinciale Gregorio Gallello e ai rappresentanti del Partito al Comune di Catanzaro.

«Sfruttando la finestra congressuale che va fino a settembre - si legge in una nota - utilizzeremo questo ulteriore tempo a disposizione per meglio preparare un congresso più partecipato e più unitario». Si tornerà in direzione provinciale per stabilire la nuova data e l'iter congressuale.

Per martedì 21 luglio alle ore 17.30 è stata convocata, al dopolavoro ferroviario di Catanzaro lido, un'assemblea cittadina degli iscritti.