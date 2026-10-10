Si è concluso il congresso cittadino del Partito Democratico di Catanzaro, un appuntamento fondamentale per gli equilibri della politica locale che ha visto l'elezione di Vanessa Zinzi alla carica di nuova segretaria cittadina, a margine di un confronto che ha visto candidato anche Antonio Ionà. Un’assise partecipata e non priva di scontri e tensioni, caratterizzata da un dibattito che ha portato al rinnovo degli organismi dirigenziali e all’avvio di una nuova stagione per la comunità dem del capoluogo in vista delle amministrative del 2027.

La nota della Federazione provinciale guidata da Gregorio Gallello

Di seguito il testo integrale della nota diffusa dal segretario provinciale del PD di Catanzaro, Gregorio Gallello: «La Federazione provinciale del Partito Democratico di Catanzaro rivolge al nuovo segretario cittadino, Vanessa Zinzi, i migliori auguri di buon lavoro. Un augurio che estende a tutte le iscritte e a tutti gli iscritti che hanno partecipato al congresso. Un ringraziamento a chi si è impegnato per la celebrazione del congresso: alla commissione di garanzia congressuale, all'ufficio adesioni, ai circoli, ai componenti del seggio elettorale, a Vanessa Zinzi e Antonio Ionà — candidati alla carica di segretario cittadino — e a coloro che si sono candidati per il direttivo cittadino. L’elezione del nuovo segretario e del nuovo direttivo apre una fase importante per il PD di Catanzaro. L’auspico è che il confronto positivo emerso all’interno dei lavori congressuali possa tradursi in un rinnovato impegno con obiettivi unitari, capace di rafforzare la presenza del Partito Democratico e di contribuire, con ideas e proposte, a disegnare il futuro della città.

L’appuntamento con le elezioni amministrative e quello con le elezioni politiche potranno essere affrontati con un Partito più forte e meglio strutturato. Il percorso verso le prossime elezioni amministrative, parlando di dimensioni prettamente locali, dovrà svilupparsi con serietà, nel rispetto delle sedi e dei tempi del Partito. Il PD discuterà, prima al suo interno e poi con le forze della coalizione, per stabilire il programma, il perimetro d’azione delle alleanze e la proposta per il governo della città.

Nel 2022 il Partito Democratico ha sostenuto l’elezione del sindaco Nicola Fiorita e oggi partecipa alla maggioranza che governa Catanzaro. Questo impegno non esclude il confronto e la valutazione dell’azione amministrativa; e richiede, tuttavia, coerenza, responsabilità e rispetto delle decisioni condivise. Tutte le altre iniziative, civiche o no, e i percorsi personali sono legittimi. Al tempo stesso, però, l’appartenenza al Partito Democratico comporta il rispetto delle sue regole e dei processi democratici. Chi sceglie un percorso diverso è libero di farlo, ma non può anticipare scelte che spettano, nelle sedi opportune e con le altre forze della coalizione, al confronto collettivo. La Federazione provinciale rinnova al neosegretario cittadino, Vanessa Zinzi, e a tutto il direttivo i migliori auguri di buon lavoro».

Le prime dichiarazioni della neo segretaria Vanessa Zinzi

Accogliendo l'esito dei lavori congressuali e l'investitura ricevuta dai tesserati, la neo eletta segretaria cittadina Vanessa Zinzi ha tracciato le linee guida del suo mandato: «Raccolgo con umiltà l'incarico che gli Iscritti del mio Partito mi hanno conferito e che spero di onorare con uno sforzo unitario e con l'obiettivo della resilienza della comunità politica democratica. Abbiamo innanzi una stagione complessa e difficile ma siamo determinati ad affrontarla con responsabilità e nel segno di un nuovo e forte protagonismo. Il PD riprende il suo cammino chiamando a raccolta tutte le sue migliori energie e, nello stesso tempo, rivolgo un saluto ai partiti ed ai movimenti del centrosinistra con i quali lavoreremo fianco a fianco nel segno di una rinvigorita convergenza».