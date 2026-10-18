«Da cittadino di Catanzaro, senza tessere e senza appartenenze, voglio dire pubblicamente che la candidatura di Sergio Costanzo a Sindaco della nostra città è una notizia che mi riempie di fiducia e di speranza – scrive in una nota Giuseppe Costantino -.



Conosco Sergio Costanzo non per le chiacchiere, ma per i fatti. In questi anni da Consigliere ha dimostrato con coerenza e con presenza costante cosa significa amare Catanzaro. Non un amore di facciata, urlato solo in campagna elettorale, ma un amore fatto di ascolto, di lavoro quotidiano nei quartieri, di attenzione verso i problemi reali dei cittadini.



Quando c'era un problema, lui c'era. Quando serviva dare voce a chi non ne ha, lui c'era. Quando bisognava difendere la dignità della nostra città, lui non si è mai tirato indietro. Questo è ciò che distingue un politico di professione da un servitore della comunità, e Sergio Costanzo ha sempre scelto di stare dalla parte della comunità.



Catanzaro ha bisogno di persone così: di persone che conoscono ogni angolo della città, che amano i suoi cittadini senza distinzione, che non promettono miracoli ma garantiscono impegno, serietà e onestà. Ha bisogno di chi ha già dimostrato di voler bene a questa terra con i fatti e non solo con le parole.



Per questo, da umile cittadino che vuole vedere Catanzaro risollevarsi, accolgo con grande gioia e con pieno sostegno la candidatura di Sergio Costanzo a Sindaco. È la persona giusta, al momento giusto, per la nostra città».