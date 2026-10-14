Il Consiglio provinciale di Catanzaro, riunitosi nella seduta di ieri, ha approvato il bilancio consolidato, primo punto all’ordine del giorno e passaggio centrale dell’attività finanziaria dell’Ente. Il risultato dell’esercizio di gruppo, anche per il 2025, è stato di segno positivo, confermando il trend virtuoso nella tenuta dei conti della Provincia. La delibera è stata illustrata dal presidente della competente commissione consiliare, Matteo Folino. È intervenuto il consigliere Paolo Colosimo.

In apertura, il presidente Amedeo Mormile ha avviato la seduta con due importanti informative al Consiglio. Anzitutto, ha dato conto della recente sentenza favorevole all’Amministrazione provinciale sull’annosa questione dei derivati, dal valore complessivo di circa 60 milioni di euro.

«La Corte d’Appello di Catanzaro, con un dispositivo assolutamente innovativo, ha introdotto il principio della tutela dell’ordine pubblico economico internazionale, premiando le ragioni dell’Ente pubblico rispetto a quelle delle banche. È una sentenza che ci consente di guardare al futuro con maggiore serenità. Voglio ringraziare – ha aggiunto il presidente – chi ha contribuito all’ottenimento di questo significativo risultato, in particolare i nostri uffici, l’ex presidente Sergio Abramo, il professore Francesco Delfino, l’avvocato Mauro Giovannelli dello studio legale “Giovannelli Masi Cecconi & Associati”, il dottore Enzo Faro di “Finance Active Italia Srl” e l’UPI per il proattivo sostegno».

Inoltre, Mormile ha ricordato il recente intervento normativo approvato dal Parlamento, con cui è stato disposto l’allineamento della scadenza del mandato del presidente con quella del Consiglio provinciale.

Nel corso dei lavori, l’Assemblea ha esaminato e approvato anche le ratifiche delle variazioni di bilancio adottate con due decreti del presidente, prendendo inoltre atto della comunicazione relativa al prelievo dal Fondo di riserva per l’esercizio 2026.

A seguire, l’Assemblea ha approvato la delibera di assestamento del bilancio di previsione e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. Tra i punti affrontati, anche il piano di dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2027-2028 e altri due provvedimenti riguardanti il settore educativo: il vincolo di destinazione d’uso scolastico dell’immobile dell’ex sede del Liceo scientifico “Luigi Siciliani”, in via Alessandro Turco, interessato da un intervento di adeguamento sismico, e quello relativo all’edificio del Liceo artistico di Squillace.

Il Consiglio ha poi dato il via libera alla modifica e l’integrazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028, con riferimento alla sezione dedicata al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

Altro passaggio importante dell’Assemblea è stato l'ok alla definizione delle posizioni creditorie e debitorie tra la Provincia di Catanzaro e il Comune di Soverato, con la relativa approvazione dello schema di accordo transattivo. Infine, disco verde a 27 provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio.