È stata ufficialmente convocata la nuova seduta del Consiglio Provinciale di Catanzaro, chiamato a riunirsi in sessione straordinaria presso la sede di Piazza Rossi il prossimo 13 ottobre 2026 alle ore 18.00 in prima convocazione, e il giorno successivo alla stessa ora in seconda convocazione. L'assise si preannuncia particolarmente complessa e articolata, con una serie numerosa di argomenti che spaziano dai fondamentali snodi economico-finanziari dell'Ente alla pianificazione scolastica, fino a un corposo pacchetto di vertenze e contenziosi legali.

I lavori si apriranno con i temi di carattere contabile e programmatorio, a partire dall'approvazione del bilancio consolidato 2025 e dalla ratifica di due distinte variazioni di bilancio adottate con decreti presidenziali a fine agosto e inizio settembre. Il Consiglio prenderà inoltre atto della comunicazione relativa al prelievo dal Fondo di riserva per l'esercizio 2026 e affronterà la verifica dello stato di attuazione dei programmi unitamente alla salvaguardia degli equilibri per il bilancio di previsione 2026/2028, in linea con le prescrizioni del testo unico degli enti locali.

Ampio spazio sarà successivamente dedicato al settore dell'istruzione e del patrimonio. L'aula esaminerà il Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2027-2028, prima di passare a due importanti interventi strutturali: il vincolo di destinazione d'uso scolastico per l'edificio del Liceo Scientifico “Luigi Siciliani”, oggetto di adeguamento sismico, e l'analogo vincolo per i lavori di costruzione del Liceo Artistico di Squillace Lido nell'ambito della legge di stabilità regionale. Contestualmente, si discuterà la modifica e l'integrazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028 relativamente al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

Sul piano dei rapporti con gli enti locali, i consiglieri affronteranno la ricognizione delle posizioni creditorie e debitorie tra la Provincia di Catanzaro e il Comune di Soverato, con l'approvazione del relativo schema di accordo transattivo e il riconoscimento del debito derivante. Seguirà poi un lungo ed esaustivo blocco dedicato al riconoscimento di molteplici debiti fuori bilancio scaturiti da provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli all'Ente. Si tratterà di delibere relative a sentenze del Tribunale di Catanzaro involving posizioni come quelle contrassegnate dalle sigle D.G. e P.F. per risarcimento danni, a decisioni del Giudice di Pace di Catanzaro su opposizioni ad avvisi di pagamento come nel caso P.M., e a pronunce della Corte d'Appello di Catanzaro riguardanti l'opposizione a ordinanza di ingiunzione nella causa G.V. contro la Provincia.

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Sempre nell'ambito dei debiti fuori bilancio scaturenti da contenziosi, il Consiglio passerà al vaglio una serie di avvisi di liquidazione per la registrazione di sentenze che hanno interessato diverse controversie: un gruppo di quattro giudizi relativi ai soggetti C.M., S.G., S.P. e C.A.; un secondo gruppo di sei giudizi riguardanti C.S., C.A., C.A., M.V., D.B.D. e P.M.; un terzo blocco di sei pratiche con parti coinvolte tra cui S.P., Generali Italia S.P.A., A.R., Costruzioni Zinzi con R.R., E.S. e R.G.; e un ulteriore gruppo di cinque giudizi riferiti a P.M.A., Sammarco Giuseppe Costruzioni Generali S.R.L., L.A., S.D. e B.A.

La discussione finanziaria proseguirà con l'analisi di ulteriori sentenze esecutive emesse da vari organi giudiziari: la pronuncia del Tribunale di Forlì nella vertenza contro Bronchi Combustibili S.R.L., la sentenza del Tribunale di Catanzaro nella causa promossa da Camas Energy S.R.L., e quella scaturita dal giudizio tra la Provincia, la Regione Calabria, C.G.F. e P.G. Verranno inoltre valutate le decisioni della Corte di Appello di Catanzaro nella storica vertenza contro gli eredi di R.F. (B.M., F.F., G.F.), del Tribunale capoluogo nel contenzioso con ERG Eolica Fossa del Lupo S.R.L. e Calabria Solar S.R.L., e del T.A.R. Calabria sul ricorso proposto da Italcantieri S.r.l. con riferimento alle spese legali.

Completano la fitta rassegna dei debiti fuori bilancio le decisioni inerenti al contenzioso con M.A. per opposizione a ingiunzione di pagamento, le sentenze del Giudice di Pace e del Tribunale di Lamezia Terme relative alle vertenze M.F., M.M., P.F.R. e S.R., nonché le pronunce del Giudice di Pace di Catanzaro riguardanti le cause P.D. e P.G., T.F. (con il coinvolgimento anche del Comune di Catanzaro), e il decreto ingiuntivo promosso da T.M. Infine, l'aula sarà chiamata a deliberare sulle sentenze del Tribunale di Catanzaro relative ai due distinti giudizi con VRG Wind 840, sulla pronuncia della Corte d'Appello nella causa con la società Brusonda s.a.s. di Angelo Lucia e sulla sentenza resa dal Tribunale di Catanzaro in sede di appello avverso una precedente decisione del Giudice di Pace nella vertenza Ecofer s.n.c.

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In chiusura dei lavori, il Consiglio Provinciale affronterà un'interrogazione a risposta scritta e orale presentata ai sensi del testo unico degli enti locali a seguito di un comunicato stampa emesso ad inizio ottobre, con la quale si richiedono chiarimenti ufficiali in merito alle modalità di comunicazione istituzionale dell'Ente e alla gestione della manutenzione delle strade provinciali ricadenti nel territorio del Capoluogo.