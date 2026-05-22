“Si conclude questa sera il percorso della nostra campagna elettorale. Un cammino vissuto ogni giorno tra la gente, ascoltando bisogni, raccogliendo proposte e condividendo una visione concreta per il futuro di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio. Abbiamo scelto la presenza, il confronto e l’ascolto. Siamo stati nel borgo, nella marina e nelle contrade, incontrando cittadini, famiglie, giovani, anziani e attività del territorio, con l’obiettivo di costruire una comunità sempre più unita, viva e vicina alle persone. L’appuntamento finale è fissato per oggi, alle ore 18:30, presso Corso Umberto I°, per il comizio conclusivo della Lista Civica Arcobaleno. Sarà un momento di incontro, condivisione e partecipazione, prima di un appuntamento importante per il nostro paese.

Il 24 e 25 maggio non si voterà soltanto una lista, ma una visione di comunità, fatta di impegno quotidiano, responsabilità e amore per Sant’Andrea. Per questo invitiamo tutti i cittadini a partecipare al voto, perché ogni presenza alle urne rappresenta un segnale di democrazia, appartenenza e fiducia nel futuro del nostro territorio. La partecipazione sarà la vera forza da cui ripartire per continuare a lavorare insieme, con serietà e determinazione, per Sant’Andrea Apostolo dello Ionio”.