Appuntamento oggi alle 18:30 sul corso per il comizio conclusivo. “Sarà un momento di incontro, condivisione e partecipazione, prima di un appuntamento importante per il nostro paese”
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
“Si conclude questa sera il percorso della nostra campagna elettorale. Un cammino vissuto ogni giorno tra la gente, ascoltando bisogni, raccogliendo proposte e condividendo una visione concreta per il futuro di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio. Abbiamo scelto la presenza, il confronto e l’ascolto. Siamo stati nel borgo, nella marina e nelle contrade, incontrando cittadini, famiglie, giovani, anziani e attività del territorio, con l’obiettivo di costruire una comunità sempre più unita, viva e vicina alle persone. L’appuntamento finale è fissato per oggi, alle ore 18:30, presso Corso Umberto I°, per il comizio conclusivo della Lista Civica Arcobaleno. Sarà un momento di incontro, condivisione e partecipazione, prima di un appuntamento importante per il nostro paese.
Il 24 e 25 maggio non si voterà soltanto una lista, ma una visione di comunità, fatta di impegno quotidiano, responsabilità e amore per Sant’Andrea. Per questo invitiamo tutti i cittadini a partecipare al voto, perché ogni presenza alle urne rappresenta un segnale di democrazia, appartenenza e fiducia nel futuro del nostro territorio. La partecipazione sarà la vera forza da cui ripartire per continuare a lavorare insieme, con serietà e determinazione, per Sant’Andrea Apostolo dello Ionio”.