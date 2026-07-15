La Catanzaro Servizi S.p.A., che sta realizzando sul terzo specchio d’acqua all’interno del porto i pontili nautici che le sono stati affidati, ha ricevuto con determina del dirigente di settore, Giovanni Laganà, 70mila euro per lavori necessari a raggiungere la piena funzionalità degli impianti.

In particolare, si tratta della realizzazione di un sistema antincendio di particolare complessità, sulla base delle prescrizioni dettate dai Vigili del Fuoco in sede di conferenza di servizi e della rimozione delle catenarie del cosiddetto ex pontile Feamp. Quest’ultimo, di proprietà del Comune, era stato danneggiato dalle mareggiate e la Catanzaro Servizi, a monte dell’installazione dei pontili autorizzati da Palazzo De Nobili, ha già provveduto a rimuovere il vecchio pontile pescatori Feamp; da qui la necessità di procedere ora alla rimozione delle sue catenarie, attualmente ancora presenti nello specchio d’acqua.

«Il nostro impegno per rendere più funzionale il porto continua – commenta il sindaco, Nicola Fiorita –. La struttura resta per noi fondamentale nell’economia cittadina, sia per le componenti interne, sia per quelle più ampie, legate al comparto turistico e alla sua attrattività. La prospettiva – ha aggiunto Fiorita – resta il nuovo porto ma di sicuro non smettiamo di lavorare per rendere produttivo ciò di cui già disponiamo».