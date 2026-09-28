

Catanzaro torna a ospitare un appuntamento di rilievo nazionale dedicato alla formazione in ambito sanitario. E’ in corso da sabato 26 fino a domani martedì 29 settembre, presso l’Auditorium del Campus universitario “Salvatore Venuta”, il Corso nazionale teorico SIUMB di formazione in ultrasonologia, con oltre 300 iscritti provenienti da tutta Italia.

Quattro giornate dedicate all’ecografia clinica e all’approfondimento di una disciplina che occupa un ruolo sempre più significativo nella pratica medica, dalla diagnostica alla gestione multidisciplinare del paziente. Il corso nasce con l’obiettivo di offrire una formazione qualificata, mettendo insieme aggiornamento scientifico, innovazione tecnologica e acquisizione di competenze teoriche e pratiche.

L’appuntamento è stato promosso e organizzato dalla Scuola SIUMB di Catanzaro, coordinata dal dottor Massimo De Siena, con la collaborazione delle altre Scuole calabresi: quella di Cosenza, coordinata dal dottor Giovanni Vallone, e quella di Corigliano-Rossano, coordinata dal dottor Francesco Stamati. Il ritorno del corso nazionale in Calabria arriva a circa 25 anni dalla precedente edizione.

La Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia, SIUMB, è nata nel 1975 con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo delle tecniche che utilizzano gli ultrasuoni a fini diagnostici. Essa riunisce medici provenienti da differenti ambiti specialistici e impegnati nell’attività ecografica, nella ricerca e nella formazione.

Tra le finalità della SIUMB figurano la diffusione delle conoscenze scientifiche sull’applicazione degli ultrasuoni in medicina e biologia, la promozione della ricerca e della didattica e l’approfondimento teorico e pratico dell’ecografia clinica, sulla base delle linee guida delle società scientifiche nazionali e internazionali.

Il percorso formativo è legato anche al conseguimento del Diploma nazionale di ecografia clinica rilasciato dalla SIUMB. Per ottenerlo è necessario essere in possesso dell’Attestato di superamento pratico di base e dell’Attestato di superamento teorico di base. Il primo viene conseguito attraverso la frequenza di una delle Scuole di formazione riconosciute dalla società scientifica, mentre il secondo richiede la frequenza e il superamento del Corso teorico nazionale di formazione in ultrasonologia.

Tra i partecipanti a Catanzaro ci sono numerosi professionisti calabresi che hanno seguito i percorsi delle Scuole di formazione di base presenti sul territorio regionale, tra cui la Scuola di ecografia di base dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro.

Accanto al programma rivolto ai professionisti, le giornate ospitano anche un’iniziativa destinata agli studenti. In collaborazione con le Università calabresi e, in particolare, con l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, si terrà infatti il “Corso di avviamento all’ecografia per gli studenti di Medicina”, al quale sono attesi circa 120 studenti del quarto, quinto e sesto anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia.

L’iniziativa amplia così il raggio della manifestazione, affiancando alla formazione specialistica dei professionisti un momento dedicato ai futuri medici. Un’occasione per avvicinare gli studenti all’ecografia e alle sue applicazioni cliniche e, allo stesso tempo, per rafforzare il rapporto tra formazione universitaria, aggiornamento professionale e attività scientifica.