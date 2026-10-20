Il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, Pietro Falbo, esprime le più vive congratulazioni al prof. Michele Carbone, originario di Catanzaro e operativo a University of Hawaii Cancer Center, per il conferimento del Premio Szent-Györgyi 2026, prestigioso riconoscimento internazionale della National Foundation for Cancer Research (NFCR) conferitogli per il formidabile valore ed impatto delle sue straordinarie scoperte scientifiche in materia.

Grazie ai suoi studi, il prof. Carbone, in particolare, ha dato una svolta determinante alla comprensione delle basi genetiche del mesotelioma, un tumore raro e particolarmente aggressivo, identificando il ruolo delle mutazioni ereditarie del gene BAP1 nella predisposizione a questa e ad altre forme tumorali. Le sue scoperte hanno aperto nuove prospettive nella prevenzione, nella diagnosi precoce e nella sorveglianza dei pazienti, contribuendo al progresso della ricerca oncologica e alla tutela della salute.

Il riconoscimento è stato conferito il 9 ottobre scorso a Washington, in occasione del NFCR Global Summit and Award Ceremonies for Cancer Research & Entrepreneurship, evento internazionale che riunisce esponenti del mondo scientifico, medico e imprenditoriale, insieme a pazienti e sostenitori, per promuovere la ricerca e rafforzare la lotta contro il cancro.

«Al prof. Michele Carbone –dice il Presidente Pietro Falbo- desidero rivolgere, con profondo orgoglio e gratitudine, le più sincere congratulazioni per questo prestigioso riconoscimento che testimonia quanto le sue scoperte rappresentino un contributo di straordinario valore per l;intera umanità. Il suo successo rende particolarmente orgogliosa Catanzaro e onora lintera Calabria. È il risultato di coraggio, talento, rigore, competenza e dedizione messi al servizio di una causa universale: la tutela della vita e della salute delle persone. Il prof. Carbone è un ambasciatore straordinario di quei talenti, di quelle energie, che la nostra terra sa esprimere e che si affermano in Italia e nel mondo, contribuendo al progresso e all’innovazione. La sua storia dimostra che le radici non sono un limite, ma una forza da portare con sé, capace di alimentare un’ambizione che non si esaurisce nel successo personale, ma si traduce in impegno, responsabilità a servizio del progresso sci entifico e del bene comune. Il futuro della Calabria –sottolinea Falbo- passa anche dalla capacità di riconoscere il valore delle proprie eccellenze, rafforzare le connessioni con il mondo e trasformare il capitale umano in opportunità di crescita, investendo sempre più in investire nella conoscenza, nella formazione e nella ricerca. Al prof. Michele Carbone rivolgo, dunque, il mio più sentito apprezzamento e i migliori auguri per il prosieguo della sua attività scientifica, nella consapevolezza che il suo lavoro continuerà a offrire un contributo prezioso alla ricerca e al bene dell’ umanità».