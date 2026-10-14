“Grande soddisfazione per la sottoscrizione, presso l’Asp di Catanzaro, dell’accordo aziendale per la partecipazione dei medici di medicina generale alla campagna vaccinale anti influenzale 2026/2027”. Lo afferma il dott. Gennaro De Nardo, segretario generale della FIMMG di Catanzaro. “Il documento – prosegue il dott. Gennaro De Nardo - è stato redatto in linea con quanto previsto dagli accordi nazionali e regionali in materia e nel rispetto della circolare ministeriale appositamente emanata dal ministero della salute per la campagna anti influenzale 2026/2027. L’inizio della campagna antinfluenzale è previsto per il 26 di questo mese. L’azienda ha commissionato 99.000 dosi di vaccino di cui buona parte andranno ai medici di medicina generale. I vaccini sono di diverse tipologie in quanto potranno essere somministrati sulla base delle categorie di pazienti eleggibili alla vaccinazione. Verrà somministrato, quindi, il vaccino più adeguato alle caratteristiche proprie del paziente (fragile , anziano ecc.)”.

“L’accordo – spiega il segretario generale della FIMMG Catanzaro – ha l’obiettivo non solo di diffondere in maniera capillare la vaccinazione antinfluenzale, allo scopo di tutelare la salute pubblica, ma anche quello di permettere ai cittadini, appartenenti alle categorie a rischio, di potere ottenere la somministrazione del vaccino sia presso gli ambulatori dedicati di pertinenza dell'Azienda, sia nell'ambulatorio del proprio Medico di famiglia. D’altronde i numeri in tema di vaccinazione antinfluenzale fatti registrare in Calabria negli ultimi anni, e in modo particolare nel territorio della provincia di Catanzaro, attestano il lavoro virtuoso svolto dai medici di medicina generale attraverso una campagna di sensibilizzazione della popolazione. Non bisogna dimenticare, inoltre, che i medici di medicina generale continueranno a vaccinare lungo tutto l'arco dell'anno per l'anti pneumococco e l'anti zoster come previsto dal Calendario Vaccinale Regionale”.

“Mi preme evidenziare – aggiunge il dottore De Nardo – anche una criticità che spero trovi presto una soluzione”. E specifica di che si tratta: “I medici di medicina generale provvederanno tempestivamente, come fatto negli anni pregressi, all’inserimento e registrazione della somministrazione effettuata sul software JAVA, piattaforma di pertinenza della Regione. I dati trasmessi dai medici di famiglia dovrebbero essere immediatamente visibili sulla piattaforma, quasi in tempo reale. Purtroppo non è accaduto così negli ultimi anni e, pertanto, ci auguriamo che la Regione metta in campo tutti quegli accorgimenti tecnici adeguati per non vanificare la celerità con la quale i medici di medicina generale adempiono al loro compito”.

“Infine, un sentito ringraziamento – conclude il segretario provinciale della FIMMG - va alla direttrice generale dell’ASP di Catanzaro, dott.ssa Maria Mariani, per aver ascoltato e recepito le nostre istanze. Si è trattato, infatti, del primo incontro tra la direttrice generale, di recente nomina, e i rappresentanti sindacali dei medici di medicina generale. L’occasione è stata propizia per affrontare problematiche inerenti la medicina generale e territoriale: liste d’attesa, screening, appropriatezza prescrittiva, case di comunità e altro. La direttrice generale Mariani ha dimostrato grande interesse ad un progetto di collaborazione con i medici di medicina generale, ritenendo che il ruolo degli stessi è centrale e determinate per risolvere e garantire una migliore assistenza ai cittadini”.

Al tavolo erano presenti per la parte pubblica il direttore generale, dott.ssa Maria Mariani, il direttore sanitario, dottor Claudio De Santis, per il dipartimento prevenzione il dott. Giuseppe Furgiuele e la dott.ssa Simona Tramontana, i direttori dei distretti di Lamezia e Soverato, la dott.ssa Lo Prete e il dott. Manfredi, per la parte Sindacale il dott. Gennaro De Nardo e il dottor Giuseppe Giuliano per la FIMMG (Federazione italiana Medici di Medicina Generale ), il dott. Michele Rosato per FMT-CSL.