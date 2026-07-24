Nel corso della cerimonia saranno ripercorse le tappe più significative della realtà e saranno consegnate targhe di ringraziamento ai vari protagonisti

Si avvicina la festa di Villa Sant’Elia, complesso socio-sanitario che assicura i servizi di Casa Protetta e Centro di Riabilitazione Avanzata per Persone con Disabilità.

L'appuntamento è per domani, sabato, alle ore 18, presso la struttura di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, a Marcellinara.

Nel corso della cerimonia saranno ripercorse le tappe più significative di questa lunga storia e saranno consegnate targhe di ringraziamento ai vari protagonisti e al dott. Vittorio Scerbo, sindaco di Marcellinara, Comune che seppe intuire, prima di altri, le potenzialità della partnership pubblico-privato nell'affidamento e nella gestione dei servizi socio-sanitari.

Sulla sua scia, altri Comuni, i cui sindaci saranno presenti ai festeggiamenti, hanno sperimentato questa esperienza che ha prodotto grandi vantaggi per le rispettive comunità: la rivalutazione del patrimonio immobiliare, un'entrata mensile nelle casse comunali, l'attivazione di servizi socio-sanitari fondamentali per i cittadini e, soprattutto, una ricaduta occupazionale stabile, all'epoca inimmaginabile sia per il numero delle persone impiegate sia per la durata dei rapporti di lavoro, con tanti dipendenti che hanno già raggiunto la pensione.

Durante la manifestazione saranno presentate le iniziative più importanti realizzate nel corso degli anni, con particolare attenzione ai progetti più significativi delle attività psico-socio-educative dedicate alla stimolazione e al mantenimento delle capacità cognitive e motorie degli ospiti. Progetti premiati in diversi eventi scientifici e che hanno contribuito a fare di Villa Sant’Elia una struttura di eccellenza nel settore.

Sarà inoltre illustrata l'evoluzione dei servizi, dalla riabilitazione avanzata con sistemi robotici e apparecchiature ad alta tecnologia all'assistenza domiciliare integrata con telemedicina e teleriabilitazione.

La serata sarà allietata da animazione musicale e da un ricco buffet preparato dagli chef della struttura.