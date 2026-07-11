Un addio annunciato, ma non per questo meno doloroso. Dopo quattro stagioni vissute da protagonista, Nicolò Brighenti saluta il Catanzaro. Il difensore vestirà la maglia del Vicenza, tornando a giocare più vicino a casa per ragioni strettamente familiari. Una scelta sofferta, spiegata direttamente dal calciatore con un lungo videomessaggio rivolto ai tifosi giallorossi, mentre la società ha ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo ringraziandolo per il contributo offerto in una delle pagine più importanti della storia recente del club.

L'US Catanzaro 1929 ha comunicato di aver perfezionato il trasferimento del difensore all'L.R. Vicenza, precisando di aver accolto la richiesta del calciatore «di proseguire il proprio percorso professionale in una sede più vicina ai propri cari, in ragione di esigenze familiari».

Una decisione condivisa dalla società, che ha voluto evidenziare il valore umano del difensore oltre alle sue qualità tecniche.

«Nel corso delle quattro stagioni vissute in maglia giallorossa, Brighenti ha saputo distinguersi non solo per le sue qualità umane e professionali, ma anche per il profondo attaccamento ai colori del Catanzaro. Con impegno, serietà e spirito di sacrificio è diventato un punto di riferimento all'interno dello spogliatoio e un esempio per i compagni, conquistando l'affetto e la stima di tutto l'ambiente».

Nel comunicato il club ha quindi rivolto al giocatore «il più sincero ringraziamento per il contributo offerto in questi quattro anni» e gli ha augurato «il meglio per il prosieguo della carriera e per il futuro suo e della sua famiglia, con la certezza che il legame costruito con Catanzaro e con i suoi tifosi resterà sempre speciale».

Un video per salutare la città

Più di ogni comunicato, però, sono state le parole pronunciate direttamente da Brighenti a emozionare il popolo giallorosso. Il difensore ha scelto di affidare il proprio saluto a un video, spiegando fin dall'inizio il motivo della decisione.

«Oggi è doveroso da parte mia essere qui con un video, non con un semplice messaggio o un post. Sarebbe stato molto più semplice, ma penso sia giusto così dopo i quattro anni passati insieme».

Il difensore racconta quindi il momento più difficile della sua esperienza.

«Oggi sono costretto a fare una scelta dolorosa, ma altrettanto corretta, che è quella di riavvicinarmi a casa per motivi familiari».

Parole che chiariscono definitivamente le ragioni della separazione e che vengono accompagnate da un sentito ringraziamento alla proprietà.

«Ringrazio in primis la società, il presidente Floriano Noto e tutta la sua famiglia che hanno accettato e consentito che tutto ciò avvenisse, mettendosi da parte e rispettando la nostra volontà familiare».

«Quattro anni indimenticabili»

Nel suo messaggio Brighenti ripercorre il legame costruito con la città, ricordando le emozioni vissute insieme ai tifosi.

«Ringrazio ognuno di voi, tutti voi tifosi, perché abbiamo passato quattro anni indimenticabili. Non è facile salutarsi oggi, però fa parte della vita».

Il difensore ammette anche quanto sia difficile lasciare Catanzaro dopo l'affetto ricevuto negli ultimi giorni.

«Gli attestati di stima che sto ricevendo sono infiniti. Fanno molto piacere, però allo stesso tempo rendono tutto molto complicato».

Poi arriva la promessa che lascia aperta la porta a un futuro ritorno.

«Spero possa essere un rivederci. Qua resterà sempre un pezzo della nostra casa, un pezzo del nostro cuore. Noi torneremo spesso perché siamo troppo legati a questa terra e a questa città».

L'augurio ai giallorossi

Prima di chiudere il videomessaggio, Brighenti rivolge un pensiero al Catanzaro e alla stagione ormai alle porte.

«Nell'augurarmi che anche la prossima stagione per tutto il Catanzaro sia una stagione da ricordare come le ultime quattro, vi auguro il meglio».

L'ultimo saluto è rivolto a tutto il mondo giallorosso.

«Vi ringrazio ancora una volta, tutta la società, tutti i miei compagni, tutti coloro che hanno fatto parte di questi anni. Vi abbraccio e vi ringrazio di cuore ancora una volta».

Con Brighenti si chiude un capitolo importante della recente storia del Catanzaro. Arrivato nell'estate del 2022, il difensore è stato uno dei pilastri della storica promozione in Serie B, diventando negli anni uno dei leader dello spogliatoio e uno dei beniamini della tifoseria. Un addio maturato per motivi familiari, accolto con grande rispetto dalla società e con l'affetto di una piazza che continuerà a considerarlo uno dei simboli della rinascita giallorossa.