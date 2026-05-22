La notte della finale conquistata dal Catanzaro ha avuto il sapore dell’impresa sportiva, ma anche quello delle emozioni diventate virali sui social. Dopo la semifinale playoff che ha spalancato ai giallorossi le porte dell’ultimo atto verso la Serie A, a prendersi la scena sul web è stato anche un momento lontano dal campo: il bacio tra il difensore brasiliano Matias Antonini e la compagna Nanda Borges (guarda qui).

La creator brasiliana, molto seguita su Instagram per contenuti lifestyle e moda, ha voluto sorprendere il compagno facendosi trovare nel cuore della notte accanto al pullman della squadra, accolto da centinaia di tifosi festanti al ritorno in città. Tra cori, fumogeni e bandiere giallorosse, il difensore del Catanzaro ha abbracciato la fidanzata in una scena che in pochi minuti ha fatto il giro dei social.

Il reel pubblicato da Nanda Borges è diventato rapidamente uno dei contenuti più condivisi tra i tifosi calabresi: un mix di adrenalina, festa e affetto che ha trasformato una notte già storica in qualcosa di ancora più simbolico per l’ambiente giallorosso. Non soltanto calcio, dunque, ma anche immagini capaci di raccontare il lato umano di una squadra che continua a far sognare una città intera.

Del resto, il Catanzaro arriva da giorni vissuti ad altissima intensità. Il percorso playoff dei giallorossi ha riacceso entusiasmo e orgoglio in tutta la piazza, riportando il club al centro dell’attenzione nazionale. La squadra calabrese ha conquistato la finale dopo una semifinale combattuta e carica di tensione, alimentando il sogno della promozione in Serie A. Per i tifosi, però, quel bacio sotto il pullman è già diventato una delle immagini simbolo di questa corsa playoff. Una scena spontanea, semplice, ma perfetta per raccontare l’euforia di una città che continua a vivere notti da favola.