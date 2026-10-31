I giallorossi di Mignani dominano per lunghi tratti e passano con Dorval, ma Varas firma il pareggio. Tante occasioni sprecate e una vittoria sfumata, ma la prestazione restituisce fiducia e speranza

Un Catanzaro ritrovato, capace di giocare con personalità, intensità e determinazione, ma ancora una volta costretto a fare i conti con un risultato che non rende giustizia a quanto visto in campo. Al Ceravolo, contro il Padova, finisce 1-1, ma la squadra di Michele Mignani offre segnali decisamente incoraggianti, mostrando un volto completamente diverso rispetto alle ultime uscite. I giallorossi dominano per lunghi tratti, costruiscono numerose occasioni e trovano il meritato vantaggio con Dorval, prima di subire il pareggio di Varas. Resta il rammarico per una vittoria sfumata, ma anche la consapevolezza di aver ritrovato gioco, carattere e fiducia. Il risultato dice pareggio, il campo racconta un’altra storia: il Catanzaro c’è, e da questa prestazione può ripartire con convinzione.



Primo tempo

1’ – Comincia la sfida al Ceravolo tra Catanzaro e Padova, con una leggera pioggia che accompagna le fasi iniziali dell'incontro.

5’ – Fase iniziale di studio tra Catanzaro e Padova. Le due squadre cercano di prendere le misure agli avversari, ma nei primi cinque minuti le occasioni da gol latitano e il gioco fatica a decollare.

8’ – Il Catanzaro reclama un calcio di rigore! Lancio lungo di Pigliacelli a cercare Iemmello, che approfitta di un’uscita sbagliata di Sorrentino e si ritrova in area di rigore con la porta ormai sguarnita. Al momento di avventarsi sul pallone, però, l’attaccante giallorosso viene spinto alle spalle da Fusi e finisce a terra. Vibranti le proteste dei padroni di casa, ma per l’arbitro l’intervento del centrocampista biancoscudato è regolare e lascia proseguire il gioco.

11’ – Il Catanzaro insiste! I giallorossi prendono coraggio e si rendono nuovamente pericolosi. Bella combinazione al limite dell’area tra Alesi e Koffi, con il primo che, dopo un rapido uno-due con il compagno, lascia partire una conclusione che termina larga rispetto alla porta difesa da Sorrentino.

28’ – Gol del Catanzaro! Dorval sblocca il match. Arriva il meritato vantaggio dei giallorossi, che concretizzano un avvio di gara giocato con maggiore convinzione rispetto agli avversari. Sugli sviluppi di una punizione battuta dalla destra, si accende una mischia nell’area di rigore del Padova. Il pallone, dopo una serie di rimpalli, arriva sui piedi di Dorval, che, lasciato completamente solo, calcia di prima intenzione e trova la conclusione vincente, battendo Sorrentino. Esplode il Ceravolo: Catanzaro avanti 1-0!

40’ – Il Catanzaro sfiora il raddoppio! I giallorossi continuano a spingere sull’acceleratore, mostrando un volto completamente diverso rispetto alle ultime uscite. La squadra di Mignani gioca con intensità, convinzione e personalità, mettendo ripetutamente in difficoltà il Padova. Al 40’ arriva un’altra grande occasione: Candela, ben posizionato all’interno dell’area di rigore, colpisce il pallone al volo, ma la sua conclusione termina di pochissimo a lato della porta difesa da Sorrentino.

45’ – Ancora Catanzaro vicino al gol! I giallorossi continuano a rendersi pericolosi anche nel finale di primo tempo. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Imperiale svetta di testa all’interno dell’area di rigore, indirizzando il pallone verso la porta avversaria. La sfera termina di poco a lato, con il Padova che si salva ancora una volta dal raddoppio.

45’+1 – Termina il primo tempo al Ceravolo. Dopo un minuto di recupero, l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Il Catanzaro chiude meritatamente in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Dorval al 28’. Ottima prima frazione dei giallorossi, protagonisti di una prestazione convincente e più volte vicini al raddoppio. Padova fin qui poco incisivo.

Secondo tempo

55’ – Prima parte di ripresa caratterizzata da ritmi piuttosto bassi, con le due squadre che faticano a creare occasioni da gol. Il Catanzaro continua comunque a mostrare maggiore qualità e organizzazione rispetto agli avversari, mantenendo il controllo della gara senza correre particolari rischi. Il Padova, dal canto suo, non riesce a trovare gli spazi per impensierire la retroguardia giallorossa. Il risultato resta fermo sull'1-0 per i padroni di casa.

57’ – Iemmello sfiora il raddoppio! Splendida iniziativa personale del capitano giallorosso, che recupera palla sulla trequarti e si invola verso l’area di rigore avversaria. Una volta entrato nei sedici metri, Iemmello mette a sedere un difensore con una finta e lascia partire una conclusione a giro indirizzata verso il palo più vicino. Sorrentino è attento, si distende e riesce a deviare il pallone in calcio d’angolo, negando al Catanzaro la gioia del secondo gol.

62’ – Ancora Catanzaro pericoloso! I giallorossi continuano a spingere alla ricerca del raddoppio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dalla destra da Petriccione, è prima Koffi a tentare la conclusione di testa, trovando però la respinta della difesa biancoscudata. Il pallone arriva quindi sul secondo palo, dove Iemmello prova a ribadire in rete, ma anche il tentativo del capitano viene respinto. Il Padova si salva ancora una volta.

66’ – Il Padova trova il pareggio! Nel momento migliore del Catanzaro, con i giallorossi più volte vicini al raddoppio, arriva la risposta degli ospiti. Carissoni affonda sulla corsia destra e lascia partire un cross preciso verso il secondo palo, dove Varas si fa trovare pronto all'appuntamento con il pallone e lo spedisce in fondo alla rete, battendo Pigliacelli. Una doccia fredda per la squadra di Mignani, che dopo aver dominato a lungo la gara si ritrova sull'1-1.

80’ – Il Catanzaro non molla, ma fatica a trovare il guizzo vincente. Nonostante il pareggio subito, i giallorossi continuano a cercare con insistenza la via del gol, mostrando determinazione e voglia di riportarsi avanti. La squadra di Mignani mantiene l'iniziativa, ma rispetto alle fasi precedenti della gara manca di precisione e incisività negli ultimi metri. Il Padova riesce a contenere le offensive dei padroni di casa e il risultato resta fermo sull'1-1.

87’ – Clamorosa occasione per il Catanzaro! I giallorossi vanno a un passo dal nuovo vantaggio con un'azione straordinaria di Buso, che fa il diavolo a quattro sulla corsia sinistra, supera gli avversari e serve un pallone invitante al centro dell'area per Mosti. Il centrocampista calcia a colpo sicuro con una conclusione potente, ma trova sulla sua strada un prodigioso Sorrentino, che si supera e respinge il tiro, salvando il Padova da un gol che sembrava ormai fatto. Il Ceravolo resta con il fiato sospeso.

90’ – Concessi quattro minuti di recupero al Ceravolo. Il Catanzaro ha ancora tempo per cercare il gol della vittoria. Il risultato resta fermo sull'1-1.

90’+4 – Ultimo brivido al Ceravolo! Nell'ultimo dei quattro minuti di recupero, il Catanzaro sfiora ancora una volta il gol della vittoria. Tchaouna ci prova con una conclusione dal limite dell'area, ma il pallone, dopo una deviazione, sfiora l'incrocio dei pali e termina fuori. È l'ultima occasione di una partita che si chiude sull'1-1, con i giallorossi che raccolgono meno di quanto prodotto nell'arco dei novanta minuti.

Catanzaro-Padova 1-1

Marcatori: 28’ Dorval (C), 66’ Varas (P).

Ammoniti: Candela, Arditi (C); Giunti, Dellavalle (P).

Recupero: 1’ pt, 4’ st.