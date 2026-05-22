La parabola giallorossa del ragazzino che dalla Curva Capraro è arrivato in serie A per poi tornare nella sua città e guidarla alla risalita, prima in B ed ora al sogno della massima serie

Si scrive Iemmello, si legge Catanzaro. Non un semplice rapporto professionale, ma una delle storie d'amore e di identità territoriale più viscerali del calcio italiano moderno.

34 anni, catanzarese doc e tifoso prima che calciatore “Re Pietro” ha

cominciato a giocare primasull'arenile e poi nella squadra del suo quartiere Lido, frequentando già da ragazzino la Curva Ovest del Ceravolo.

Poi la crescita, Fiorentina giovanili fino alla doppietta all'Inter col Sassuolo; gol al Milan col Benevento, per poi fare incetta di reti anche con Foggia e Perugia. Ma il pensiero, ed anche alcune esultanze, erano per il suo Catanzaro che intanto annaspava nel limbo della C

Ormai all'estero e fuori dai circuiti maggiori Iemmello arriva in giallorosso a gennaio 2022 grazie ad una scommessa del presidente Floriano Noto.

Da nemo propheta in patria, grazie al profondo amore per la maglia e per i suoi Ultras Pietro ha

via via ottenuto fiducia e la fascia di capitano; ha ripreso confidenza con le porte avversarie e guidato il Catanzaro dalla C alla B a suon di record, griffando diversi derby e ottenendo due semifinali play off consecutive.

Ora Iemmello, un ultras prestato alla squadra, lancia l'assalto ad un sogno che nessun tifoso si è mai precluso: riportare dopo oltre 40 anni la Serie A lì dove per la prima volta arrivò in Calabria