A Sellia Marina nasce il primo Catanzaro Club dedicato al presidente Floriano Noto, con una forte vocazione sociale, benefica e aggregativa. L’iniziativa si propone come punto di riferimento per la comunità locale, con l’obiettivo di promuovere attività di solidarietà, inclusione e partecipazione attiva, valorizzando al contempo il legame con l’U.S. Catanzaro 1929.

Alla guida del club è stato nominato presidente Gregorio Rijillo, affiancato dal vicepresidente Onofrio Difrancesco. Il consiglio direttivo è composto da Felice Citriniti, Marco Marullo — che ricopre anche il ruolo di tesoriere e delegato ai rapporti istituzionali, Mattia Dalmazio nominato segretario e responsabile della comunicazione, Giuseppe Leuzzi, Alfredo Torcia , Franco Colao e Amalia Oliva . Tutti professionisti conosciuti e stimati nel territorio catanzarese, a testimonianza della solidità e della credibilità del progetto.



«È per noi motivo di grande orgoglio dare vita a questo Catanzaro Club dedicato al presidente Floriano Noto, una figura che rappresenta un punto di riferimento importante non solo per la nostra città, ma per l’intero movimento calcistico legato all’U.S Catanzaro 1929. Floriano Noto ha portato lustro non solo a Catanzaro ma all’intera regione, grazie alla sua lungimiranza imprenditoriale e alla capacità di costruire un progetto solido e duraturo, un progetto che sta portando risultati eccezionali - ha dichiarato il presidente Gregorio Rijillo. Il nostro obiettivo è quello di creare uno spazio di aggregazione che vada oltre la semplice passione sportiva, promuovendo iniziative a carattere sociale e benefico, con un’attenzione particolare verso il territorio e le persone più bisognose. Vogliamo inoltre costruire e rafforzare rapporti con gli altri club giallorossi presenti in Italia e con tutte le tifoserie, nella convinzione che il calcio debba essere un momento di unione, confronto e crescita condivisa. Crediamo fortemente nei valori del rispetto, della collaborazione e della solidarietà, che saranno i pilastri fondamentali del nostro operato. Questo club nasce con uno spirito inclusivo e partecipativo, aperto a tutti coloro che condividono questi principi e che desiderano contribuire, insieme a noi, a un progetto che unisca passione, identità e impegno sociale». Il nuovo sodalizio si inserisce nel solco della tradizione giallorossa, ponendosi come realtà dinamica e attenta ai bisogni del territorio.