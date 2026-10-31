L’ottava giornata del girone A di Promozione, nell’anticipo di sabato 31 ottobre, porta la capolista Cassano Sybaris sul campo del Bisignano. La squadra di Burgo ha 19 punti, con sei vittorie e un pareggio, e nell’ultimo turno ha battuto 1 a 0 il Corigliano Marca nello scontro tra prima e e ora quinta. In trasferta il Cassano Sybaris ha sempre vinto, tre gare su tre, con otto gol fatti e due subiti. Il Bisignano in casa non ha ancora perso. Due vittorie e un pareggio davanti al proprio pubblico hanno contribuito ai 13 punti che oggi valgono il sesto posto, e domenica scorsa è arrivato anche il successo per 1 a 0 a Mesoraca.

Due punti dietro la vetta c’è il Rocca di Neto, che giocherà a Rende contro il City. Anche i crotonesi non hanno mai perso e in sette partite hanno incassato un solo gol, il dato più basso del girone. L’ultima vittoria è un 2 a 0 al P Donato Taverna. Il City Rende, che godrà del proprio pubblico, finalmente, è settimo con 11 punti, e nell’ultima gara ha perso 2 a 0 a San Fili, Proverà a rientrare nel gruppo che insegue le prime posizioni.

Al terzo posto, con 16 punti, la Soccer Montalto ospita il Kratos Bisignano dopo il 3 a 1 di Acri. In casa la squadra ha vinto tutte e tre le partite. Il Kratos, ottavo a quota 10, ha battuto di misura la Silana ma lontano da Bisignano non ha ancora segnato né fatto punti.

Un punto sotto il Montalto c’è il Cotronei, che riceve il Mesoraca. Quarto con 15 punti e ancora imbattuto, il Cotronei ha il miglior attacco del campionato con 18 reti e nell’ultimo turno ha pareggiato 1 a 1 a Scalea. Il Mesoraca è tredicesimo con 4 punti.

Il Corigliano Marca torna in casa dopo la sconfitta di Cassano e affronta il San Fili. I coriglianesi, quinti con 13 punti, tra le mura amiche non hanno ancora preso gol e hanno messo insieme due vittorie e un pareggio. Il San Fili, nono a quota 9, ha battuto il City Rende ma in trasferta ha perso tutte le partite giocate finora.

Più in basso Campora e Acri si giocano punti per allontanarsi dalla zona playout. Il Campora, decimo con 7 punti, in casa non ha ancora vinto e domenica ha pareggiato 1 a 1 a Scandale. L’Acri, dodicesimo con 5 punti, ha subito 17 gol, più di tutti nel girone, e ha raccolto l’intero bottino in trasferta con una vittoria e due pareggi.

Un solo punto separa P Donato Taverna e Scandale, che si affrontano nell’altra sfida della parte bassa. Il P Donato Taverna, quattordicesimo con 4 punti, ha perso a Rocca di Neto, mentre lo Scandale è undicesimo con 5.

In fondo alla classifica Silana e Scalea si giocano lo scontro diretto tra penultima e ultima. La Silana ha 3 punti e sei sconfitte in sette gare, l’ultima per 1 a 0 sul campo del Kratos Bisignano. Lo Scalea è fermo a 2 punti, anche a causa di una penalizzazione di tre punti, e nell’ultimo turno ha fermato il Cotronei sull’1 a 1.