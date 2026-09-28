Il tecnico giallorosso analizza l'1-1 del "Ninetto Muscolo" ai microfoni di LaC News24: «Prestazione di spessore e qualità. Abbiamo avviato un progetto biennale per costruire qualcosa di importante»

Un pareggio positivo per personalità e gioco espresso, ma con quel pizzico di amaro in bocca per una vittoria accarezzata. L'Atletico Maida torna dalla complessa trasferta di Roccella con un 1-1 al termine della terza giornata del campionato di Promozione (girone B). Allo stadio "Ninetto Muscolo", dopo la fiammata iniziale di Scalese al 2’ e il pareggio locale firmato da Camara al 30’, i giallorossi hanno padroneggiato la seconda frazione di gioco. Nel post-partita, a tracciare il bilancio dell'incontro ai microfoni di LaC News24 è stato il tecnico Alfonso Caruso.

«Prestazione di qualità nella ripresa»

Nonostante il buon punto conquistato su un campo storicamente ostile, mister Caruso non nasconde la consapevolezza che la sua squadra avrebbe potuto raccogliere persino qualcosa in più: «Siamo certamente soddisfatti, anche se nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni clamorose come la traversa colpita. Nonostante il gol trovato subito nel primo tempo, a mio avviso è nella ripresa che ci siamo espressi nel miglior modo e soprattutto con grande qualità».

Qualche piccolissima sbavatura resta da correggere, ma il bilancio complessivo della sfida resta ampiamente con il segno più: «In occasione del loro pari potevamo difendere meglio la palla. In ogni caso fare risultato su un campo difficile come questo infonde fiducia e morale. Il rammarico resta solo per aver disputato un secondo tempo di grande spessore senza aver trovato la stoccata vincente».

Progetto biennale per i giallorossi

Oltre all'analisi dei novanta minuti, l'allenatore dell'Atletico Maida si è soffermato sulle prospettive a lungo termine della compagine giallorossa, ricordando le basi del lavoro avviato con la dirigenza: «Quest'anno c'è un gruppo nuovo e con la società abbiamo avviato un percorso su base biennale. C'è la ferma volontà di costruire qualcosa di importante nel tempo e noto con piacere che ogni domenica la squadra sta aggiungendo quel tassello in più verso la piena maturazione».