Manca un'ultima pennellata per completare un capolavoro sportivo, iniziato a settembre e portato avanti fino a oggi. A due giornate dalla fine del campionato di Prima Categoria (girone C) il Real Montepaone è in vetta alla classifica, con un punto di vantaggio sul Roccella. Il sentore dell'entusiasmo però c'è, soprattutto dopo la pesante vittoria di domenica scorsa, in casa dell'antagonista Guardavalle, che era l'ultimo fondamentale ostacolo tra i gialloverdi e il possibile trionfo in campionato. Dopo essere usciti indenni dal campo del Roccella (1-1), la compagine catanzarese fa addirittura bottino pieno in casa del Guardavalle "ipotecando" il primo posto. Ora è tutto nelle loro mani.

Alassani, leadership e carisma

Tra i trascinatori incontestabili di questa squadra rientra sicuramente Momo Alassani, trequartista di esperienza e che, vista anche la sua carriera, sa bene come si vince.

Proprio lui si è espresso, ai microfoni di LaC News24: «Contro il Guardavalle era la partita chiave perché poteva indirizzare la volata finale. Diciamo che il pareggio non serviva né a noi né a loro, però siamo riusciti addirittura a vincere e questo è un grande segnale. Ora mancano due partite, contro Sant'Onofrio e Nuova Ada, da vincere e poi festeggiare. Speriamo di riuscire in questa impresa, il grosso però era domenica scorsa e lo abbiamo fatto».

Per vincere serve carisma, esperienza e leadership. Tre caratteristiche che sono dentro lo stesso Alassani. Arrivato l'estate scorsa, ha trascinato la squadra nella prima metà di stagione per poi fermarsi a causa di un infortunio. Al suo rientro però la musica non è cambiata, basti pensare al suo score stagionale che conta undici reti (peraltro il secondo più prolifico in casa di tutto il campionato, dietro al compagno di squadra Davide Giglio): «Per me è stata una stagione meravigliosa, sono andato anche in doppia cifra e in tutte le partite chiave ho sempre trascinato la squadra, dando il mio contributo. Al rientro dall'infortunio ho cercato di prendermi la squadra sulle spalle».

Cauto ottimismo

Insomma, ora è tutto nelle mani del Real Montepaone: «Nella mia carriera ho vinto quasi dappertutto, so bene cosa si prova a vincere ma serve impegno. Ho detto ai ragazzi di non pensare a cosa faranno le altre dietro di noi, perché adesso il destino è nelle nostre mani. Nell'ambiente c'è euforia ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra almeno per queste ultime due partite».