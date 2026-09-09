Il Catanzaro si prepara a tornare al Ceravolo. Sabato, contro la Carrarese, i giallorossi giocheranno la prima in casa dopo tre trasferte consecutive. Zero punti in classifica, sette gol subiti e la necessità di invertire subito la rotta. È da qui che Giorgio Gorgone sta ripartendo, insistendo soprattutto sulla gestione dei momenti della partita e su una maggiore attenzione nei finali di gara. Quattro delle reti incassate, infatti, sono arrivate dall’ottantesimo minuto in poi.

Dopo tre sconfitte consecutive il Catanzaro cerca la svolta per la prima volta davanti al proprio pubblico. Sabato al Ceravolo arriva la Carrarese: per la squadra di Giorgio Gorgone l’obiettivo è cancellare lo zero dalla classifica e trovare i primi punti della stagione.

Le prestazioni, almeno a tratti, non sono mancate. A Vicenza il Catanzaro è stato due volte avanti, a Pisa ha mostrato una buona reazione e anche contro il Südtirol ha tenuto bene il campo prima di cedere. Adesso, però, servono i punti. La classifica comincia a pesare e la sfida con la Carrarese rappresenta già un passaggio importante per dare una svolta all’avvio di stagione.

In casa giallorossa resta da valutare la situazione degli indisponibili, mentre non ci sono squalificati. Anche il direttore sportivo Ciro Polito ha fatto quadrato attorno alla squadra, ribadendo la fiducia in Gorgone e nel gruppo e chiedendo compattezza all’ambiente.

Sabato alle 17.15 il Catanzaro ritroverà soprattutto il proprio pubblico. Di fronte una Carrarese che ha raccolto un solo punto nelle prime tre giornate e che arriva dalla sconfitta nel derby contro l’Empoli. Due squadre, dunque, alla ricerca di risposte. Per il Catanzaro l’obiettivo è chiaro: cancellare lo zero dalla classifica e cominciare davvero il proprio campionato.