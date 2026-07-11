È ufficiale: l’US Catanzaro ha affidato la guida tecnica della prima squadra a Giorgio Gorgone. Il tecnico romano ha sottoscritto con il club giallorosso un contratto della durata di due anni.

«Conclusa la carriera da calciatore – si legge nella nota ufficiale del club giallorosso –, Gorgone ha intrapreso il percorso da allenatore, maturando una significativa esperienza inizialmente come vice tecnico in piazze quali Frosinone, Bari, Palermo, Ascoli e Arezzo. Successivamente ha assunto il ruolo di allenatore della prima squadra alla Lucchese, in Serie C, e, nella scorsa stagione, dal mese di novembre, ha guidato il Pescara in serie B».

E ancora: «Il nuovo tecnico giallorosso porta con sé il suo staff composto da Emiliano Testini, allenatore in seconda; Patrizio Ianni, preparatore atletico; Giorgio Santarelli e Simone Angeli collaboratori tecnici».

La presentazione ufficiale di Giorgio Gorgone alla stampa è prevista per lunedì 13 luglio.