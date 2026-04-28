Ci sono ancora due partite per il termine del campionato di Serie B, ma con il quinto posto e i playoff acquisiti il Catanzaro può iniziare a fare i calcoli sulle prossime avversarie degli spareggi.

Il Catanzaro c’è. E adesso viene il bello. A due giornate dalla fine del campionato, i giallorossi hanno blindato il quinto posto grazie al successo contro lo Spezia al Ceravolo. Una vittoria pesante, che certifica la solidità della squadra e spalanca le porte dei playoff.

Il regolamento non lascia spazio a dubbi: la quinta classificata affronta l’ottava in gara secca. E proprio qui si concentra l’attenzione. L’avversario non è ancora definito: Avellino è in pole, ma anche altre squadre restano in corsa. Tutto si deciderà negli ultimi 180 minuti. Il Catanzaro, però, ha un vantaggio tutt’altro che banale: giocherà in casa. E in caso di parità al termine dei novanta minuti, niente rigori: passerà la squadra meglio classificata.

Superato il primo ostacolo, in semifinale ci sarà con molta probabilità il Palermo, anche se c'è ancora una residua possibilità che i rosanero arrivino al terzo posto, in quel caso l'avversario sarebbe il Frosinone in una gara andata e ritorno. Un percorso complicato sì, ma certo non impossibile per quanto visto quest'anno. Perché il Catanzaro ha dimostrato di esserci, di saper vincere le partite che contano. E adesso, davvero, può iniziare a sognare.