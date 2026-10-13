Lo studentato dell’ex Chimirri porterà il nome del preside Ugo Libri. La Commissione Toponomastica del Comune di Catanzaro ha accolto ufficialmente la proposta avanzata dal consigliere comunale del Partito Democratico, Gregorio Buccolieri, che esprime viva soddisfazione per il risultato ottenuto.

«Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla Vicesindaca Giusy Iemma, titolare della delega alla toponomastica, per aver sposato fin da subito l'iniziativa e averla relazionata con trasporto e convinzione», dichiara Buccolieri.

La figura del Professor Ugo Libri ha segnato profondamente la storia della città. Storico Dirigente Scolastico dell’Istituto “Sorace Maresca” e del Liceo Scientifico “Siciliani”, ha dedicato l'intera esistenza alla crescita e alla formazione di intere generazioni di giovani catanzaresi. Terminato l'impegno nella scuola, ha proseguito il suo servizio per la comunità nel campo sociale, guidando il “Tribunale per la difesa dei diritti del minore” e l’“Associazione Pina Gigliotti”.

«Intitolargli uno spazio accademico e residenziale dedicato ai giovani – conclude il consigliere Buccolieri – è il modo più giusto e coerente per rendere omaggio a un grande educatore e mantenere viva la sua eredità morale nel cuore di Catanzaro».