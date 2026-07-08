Alberincanti, la cooltura che fa crescere i luoghi
La cultura come strumento per riscoprire il legame tra uomo e natura e coinvolgere le nuove generazioni. Presentato a Catanzaro il festival MadreTerra–Intercooltura. ALBERINCANTI, un progetto che fino a novembre porterà spettacoli, laboratori e incontri tra Catanzaro, Tiriolo e Sersale.
Il clou previsto nelle prossime ore con precipitazioni in particolare nelle aree joniche cosentine dove è stata diramata l’allerta arancione, gialla sul resto della regione. Previsti accumuli oltre i 100 mm
La presidente regionale Parretta e il responsabile nazionale Aree protette Nicoletti: «Occorrono prevenzione, manutenzione e controllo del territorio per ridurre gli eventi dolosi, ma occorre anche una strategia complessiva di valorizzazione dei boschi»