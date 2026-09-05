Brum brum e la caccia ai nidi di tartarughe

È arrivato anche in Calabria il progetto di Legambiente per informare e sensibilizzare i bagnanti sulla presenza delle tartarughe caretta caretta sui nostri litorali. Da qualche anno, l'associazione ambientalista utilizza unità cinofile per individuare i nidi e metterli al sicuro.
Il clou previsto nelle prossime ore con precipitazioni in particolare nelle aree joniche cosentine dove è stata diramata l’allerta arancione, gialla sul resto della regione. Previsti accumuli oltre i 100 mm
La presidente regionale Parretta e il responsabile nazionale Aree protette Nicoletti: «Occorrono prevenzione, manutenzione e controllo del territorio per ridurre gli eventi dolosi, ma occorre anche una strategia complessiva di valorizzazione dei boschi»