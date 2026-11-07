Cervo sulla Statale 106 a Montepaone, attraversa la strada tra le auto
Un incontro insolito lungo la strada statale 106, nel tratto di Montepaone. Un cervo è stato immortalato mentre si aggirava tra le auto in transito. Le immagini mostrano l’animale comparire sul margine della strada in un tratto percorso quotidianamente da numerosi veicoli (video del videomaker Gigi Gej)
Il clou previsto nelle prossime ore con precipitazioni in particolare nelle aree joniche cosentine dove è stata diramata l’allerta arancione, gialla sul resto della regione. Previsti accumuli oltre i 100 mm
La presidente regionale Parretta e il responsabile nazionale Aree protette Nicoletti: «Occorrono prevenzione, manutenzione e controllo del territorio per ridurre gli eventi dolosi, ma occorre anche una strategia complessiva di valorizzazione dei boschi»