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24 ORE ALL NEWS

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Ambiente

Cervo sulla Statale 106 a Montepaone, attraversa la strada tra le auto

Un incontro insolito lungo la strada statale 106, nel tratto di Montepaone. Un cervo è stato immortalato mentre si aggirava tra le auto in transito. Le immagini mostrano l’animale comparire sul margine della strada in un tratto percorso quotidianamente da numerosi veicoli (video del videomaker Gigi Gej)

7 novembre, 2026
Economia e Lavoro

La marineria di Vibo Marina in ginocchio

12 novembre 2025
Ore 14:07
La marineria di Vibo Marina in ginocchio
Giro nella natura

Torna la Ciclovia della Salute, 88 chilometri da Tiriolo a Serra San Bruno tra prevenzione e territorio

Il 19 e 20 settembre la seconda edizione dell’iniziativa lungo la rete dei Parchi della Calabria: tappe in sei centri, controlli gratuiti e prodotti tipici
Redazione
16 settembre 2026
Ore 10:10
Torna la Ciclovia della Salute, 88 chilometri da Tiriolo a Serra San Bruno tra prevenzione e territorio\n
I premiati

Tutela dell’ambiente e lotta all’inquinamento: sette Comuni calabresi ottengono il riconoscimento Plastic free

Premiate le amministrazioni locali che si sono distinte nella promozione di buone pratiche sostenibili. L’annuncio nel corso di un evento a Montecitorio
Redazione
14 gennaio 2026
Ore 17:00
Tutela dell’ambiente e lotta all’inquinamento: sette Comuni calabresi ottengono il riconoscimento Plastic free\n
Le previsioni

L’ondata di maltempo sta per abbattersi sulla Calabria, in arrivo piogge e temporali: ecco le aree più colpite

Il clou previsto nelle prossime ore con precipitazioni in particolare nelle aree joniche cosentine dove è stata diramata l’allerta arancione, gialla sul resto della regione. Previsti accumuli oltre i 100 mm
Salvatore Lia
3 dicembre 2025
Ore 13:23
L’ondata di\u00A0maltempo sta per abbattersi sulla Calabria,\u00A0in arrivo piogge e temporali: ecco le aree più colpite\n
Emergenza ambientale

Incendi boschivi Calabria, Legambiente: «Dobbiamo proteggere le nostre montagne, serve un percorso regionale forte e integrato»

La presidente regionale Parretta e il responsabile nazionale Aree protette Nicoletti: «Occorrono prevenzione, manutenzione e controllo del territorio per ridurre gli eventi dolosi, ma occorre anche una strategia complessiva di valorizzazione dei boschi»
Redazione Ambiente
18 novembre 2025
Ore 17:12
Incendi boschivi Calabria, Legambiente: «Dobbiamo proteggere le nostre\u00A0montagne, serve un percorso regionale forte e integrato»\n