Eolico, nuovo allarme per il golfo di Squillace

Le associazioni ambientaliste lanciano un nuovo allarme per la modifica del progetto che punta alla realizzazione di un parco eolico nel golfo di Squillace. Meno pale e più basse ma per il coordinamento il rischio non cambia.
Il clou previsto nelle prossime ore con precipitazioni in particolare nelle aree joniche cosentine dove è stata diramata l’allerta arancione, gialla sul resto della regione. Previsti accumuli oltre i 100 mm
La presidente regionale Parretta e il responsabile nazionale Aree protette Nicoletti: «Occorrono prevenzione, manutenzione e controllo del territorio per ridurre gli eventi dolosi, ma occorre anche una strategia complessiva di valorizzazione dei boschi»