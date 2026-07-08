Incendi e mare sporco, arriva l app

Una applicazione per monitorare le attività svolte a tutela dell'ambiente su tutto il territorio. Si chiama CalabriAmbiente e da oggi è disponibile sugli smartphone.l'iniziativa è stata illustrata questa mattina insieme alle azioni del programma Tolleranza zero.
Il clou previsto nelle prossime ore con precipitazioni in particolare nelle aree joniche cosentine dove è stata diramata l’allerta arancione, gialla sul resto della regione. Previsti accumuli oltre i 100 mm
La presidente regionale Parretta e il responsabile nazionale Aree protette Nicoletti: «Occorrono prevenzione, manutenzione e controllo del territorio per ridurre gli eventi dolosi, ma occorre anche una strategia complessiva di valorizzazione dei boschi»