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Ambiente

Maltempo in Calabria, la Regione approva il piano degli interventi

Arrivano le risorse per comuni e province colpite lo scorso inverno dall'eccezionale ondata di maltempo. La Regione ha approvato in giunta il piano degli interventi. Quasi sei milioni per il ripristino delle infrastrutture danneggiate.

3 agosto, 2026
Economia e Lavoro

La marineria di Vibo Marina in ginocchio

12 novembre 2025
Ore 14:07
La marineria di Vibo Marina in ginocchio
I premiati

Tutela dell’ambiente e lotta all’inquinamento: sette Comuni calabresi ottengono il riconoscimento Plastic free

Premiate le amministrazioni locali che si sono distinte nella promozione di buone pratiche sostenibili. L’annuncio nel corso di un evento a Montecitorio
Redazione
14 gennaio 2026
Ore 17:00
Tutela dell’ambiente e lotta all’inquinamento: sette Comuni calabresi ottengono il riconoscimento Plastic free\n
Le previsioni

L’ondata di maltempo sta per abbattersi sulla Calabria, in arrivo piogge e temporali: ecco le aree più colpite

Il clou previsto nelle prossime ore con precipitazioni in particolare nelle aree joniche cosentine dove è stata diramata l’allerta arancione, gialla sul resto della regione. Previsti accumuli oltre i 100 mm
Salvatore Lia
3 dicembre 2025
Ore 13:23
L’ondata di\u00A0maltempo sta per abbattersi sulla Calabria,\u00A0in arrivo piogge e temporali: ecco le aree più colpite\n
Emergenza ambientale

Incendi boschivi Calabria, Legambiente: «Dobbiamo proteggere le nostre montagne, serve un percorso regionale forte e integrato»

La presidente regionale Parretta e il responsabile nazionale Aree protette Nicoletti: «Occorrono prevenzione, manutenzione e controllo del territorio per ridurre gli eventi dolosi, ma occorre anche una strategia complessiva di valorizzazione dei boschi»
Redazione Ambiente
18 novembre 2025
Ore 17:12
Incendi boschivi Calabria, Legambiente: «Dobbiamo proteggere le nostre\u00A0montagne, serve un percorso regionale forte e integrato»\n