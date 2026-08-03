Maltempo in Calabria, la Regione approva il piano degli interventi
Arrivano le risorse per comuni e province colpite lo scorso inverno dall'eccezionale ondata di maltempo. La Regione ha approvato in giunta il piano degli interventi. Quasi sei milioni per il ripristino delle infrastrutture danneggiate.
Il clou previsto nelle prossime ore con precipitazioni in particolare nelle aree joniche cosentine dove è stata diramata l’allerta arancione, gialla sul resto della regione. Previsti accumuli oltre i 100 mm
La presidente regionale Parretta e il responsabile nazionale Aree protette Nicoletti: «Occorrono prevenzione, manutenzione e controllo del territorio per ridurre gli eventi dolosi, ma occorre anche una strategia complessiva di valorizzazione dei boschi»