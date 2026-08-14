Marcellinara protagonista del progetto Gov-Secap

Attuare politiche ambientali più efficaci e in linea con le sfide poste dal cambiamento climatico: è questo l'obiettivo di un progetto europeo che ha preso il via recentemente e che vede coinvolto il comune di Marcellinara.
Il clou previsto nelle prossime ore con precipitazioni in particolare nelle aree joniche cosentine dove è stata diramata l’allerta arancione, gialla sul resto della regione. Previsti accumuli oltre i 100 mm
La presidente regionale Parretta e il responsabile nazionale Aree protette Nicoletti: «Occorrono prevenzione, manutenzione e controllo del territorio per ridurre gli eventi dolosi, ma occorre anche una strategia complessiva di valorizzazione dei boschi»