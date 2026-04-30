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Cronaca

Catanzaro, migliorano le condizioni di Maria Luce

Buone notizie arrivano dal Gaslini di Genova: le condizioni di salute di Maria Luce, sopravvissuta al dramma, non destano preoccupazione. Il bollettino diramato dall'istituto pediatrico conferma il miglioramento del quadro clinico. A breve sarà dimessa dalla terapia intensiva.

30 aprile, 2026
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Catanzaro · omicidio suicidio catanzaro
Cronaca

A Platì scoperto bunker con piantagione indoor di marijuana

A Platì scoperto dai carabinieri un bunker con piantagione indoor di marijuana. Denunciati padre e figlio in stato di libertà. Il nascondiglio era alimentato da un allaccio abusivo alla rete elettrica

13 novembre 2025
Ore 06:31
A Platì scoperto bunker con piantagione indoor di marijuana
Il Caso

Lamezia, 37enne muore dopo essere stata dimessa dall’ospedale: indagati quattro medici del Pronto Soccorso

La donna era arrivata lamentando fitte al petto ed è stata mandata a casa dopo 11 ore con diagnosi di "dolore toracico non specificato”. Il difensore della famiglia: «Dall'elettrocardiogramma erano emerse anomalie ma non è stato fatto alcun approfondimento»
Alessia Truzzolillo
2 gennaio 2026
Ore 18:17
Lamezia, 37enne\u00A0muore dopo essere stata dimessa dall’ospedale: indagati quattro medici del Pronto Soccorso\n