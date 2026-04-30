Catanzaro, migliorano le condizioni di Maria Luce

Buone notizie arrivano dal Gaslini di Genova: le condizioni di salute di Maria Luce, sopravvissuta al dramma, non destano preoccupazione. Il bollettino diramato dall'istituto pediatrico conferma il miglioramento del quadro clinico. A breve sarà dimessa dalla terapia intensiva.
La donna era arrivata lamentando fitte al petto ed è stata mandata a casa dopo 11 ore con diagnosi di "dolore toracico non specificato”. Il difensore della famiglia: «Dall'elettrocardiogramma erano emerse anomalie ma non è stato fatto alcun approfondimento»