Sindaci e Mancuso al presidio permanente di Davoli
Quarto giorno di presidio permanente a Davoli contro il caro carburante. Questa mattina accanto ai manifestanti sono scesi in strada anche i sindaci del comprensorio e il vicepresidente della giunta regionale, Filppo Mancuso cha ssicura: "la regione non resterà indietro nel valutare quali interventi mettere in campo"
La donna era arrivata lamentando fitte al petto ed è stata mandata a casa dopo 11 ore con diagnosi di "dolore toracico non specificato”. Il difensore della famiglia: «Dall'elettrocardiogramma erano emerse anomalie ma non è stato fatto alcun approfondimento»