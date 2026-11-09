Terremoto nel Catanzarese, scossa di magnitudo 3.5
Il territorio catanzarese è stato interessato nella giornata di ieri da un evento sismico di magnitudo 3.5 con epicentro Serrastretta. Una scossa localizzata a 10 km di profondità che non ha provocato danni a persone o strutture ma riaccende i fari su uno sciame sismico
La donna era arrivata lamentando fitte al petto ed è stata mandata a casa dopo 11 ore con diagnosi di "dolore toracico non specificato”. Il difensore della famiglia: «Dall'elettrocardiogramma erano emerse anomalie ma non è stato fatto alcun approfondimento»