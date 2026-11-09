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Cronaca

Terremoto nel Catanzarese, scossa di magnitudo 3.5

Il territorio catanzarese è stato interessato nella giornata di ieri da un evento sismico di magnitudo 3.5 con epicentro Serrastretta. Una scossa localizzata a 10 km di profondità che non ha provocato danni a persone o strutture ma riaccende i fari su uno sciame sismico

9 novembre, 2026
Cronaca

A Platì scoperto bunker con piantagione indoor di marijuana

A Platì scoperto dai carabinieri un bunker con piantagione indoor di marijuana. Denunciati padre e figlio in stato di libertà. Il nascondiglio era alimentato da un allaccio abusivo alla rete elettrica

13 novembre 2025
Ore 06:31
A Platì scoperto bunker con piantagione indoor di marijuana
Deferita

Sversamento illecito di reflui nel torrente Soveria Simeri e acque torbide in mare, una denuncia

La segnalazione di una macchia marrone alla foce partita da diversi bagnanti. Rilevati solidi sospesi 20 volte oltre i limiti di legge, ma senza pericolo per la balneazione
Redazione Cronaca
1 settembre 2026
Ore 07:24
Sversamento illecito di reflui nel torrente Soveria Simeri e acque torbide in mare, una denuncia\n
Il Caso

Lamezia, 37enne muore dopo essere stata dimessa dall’ospedale: indagati quattro medici del Pronto Soccorso

La donna era arrivata lamentando fitte al petto ed è stata mandata a casa dopo 11 ore con diagnosi di "dolore toracico non specificato”. Il difensore della famiglia: «Dall'elettrocardiogramma erano emerse anomalie ma non è stato fatto alcun approfondimento»
Alessia Truzzolillo
2 gennaio 2026
Ore 18:17
Lamezia, 37enne\u00A0muore dopo essere stata dimessa dall’ospedale: indagati quattro medici del Pronto Soccorso\n