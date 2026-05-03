Crisi trasporti, incontro in Regione

Sezioni
Attualità
Cronaca
Cultura
Economia
Politica
Università e Scuola
Sport
Sanità
Streaming
LaC TV
Lac Network
LaC OnAir
LaC Network
lacplay.it
lactv.it
laconair.it
lacitymag.it
ilreggino.it
cosenzachannel.it
ilvibonese.it
catanzarochannel.it
lacapitalenews.it
App
Android
Apple
24 ORE ALL NEWS
Una delegazione di autotrasportatori ha avuto un incontro in Regione per chiedere aiuti al settore. Gli operatori sono messi in crisi dal rialzo dei prezzi del carburante, avanzate una serie di proposte all'assessore Gallo.