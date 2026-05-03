Social
Home page>Video>Società>Crisi trasporti, incontr...

24 ORE ALL NEWS

Video

Società

Crisi trasporti, incontro in Regione

Una delegazione di autotrasportatori ha avuto un incontro in Regione per chiedere aiuti al settore. Gli operatori sono messi in crisi dal rialzo dei prezzi del carburante, avanzate una serie di proposte all'assessore Gallo.

3 maggio, 2026
Economia e Lavoro

Telecontact: incontro Regione-sindacati in Cittadella

12 novembre 2025
Ore 18:50
Telecontact: incontro Regione-sindacati in Cittadella
sanità digitale

Soluzioni Integrate Maggioli consolida in Calabria uno dei principali hub nazionali per la sanità digitale e i sistemi pubblici

La fusione tra Sinapsys e Aicof rafforza il presidio industriale del Gruppo che riunisce 350 professionisti nelle sedi di Roma, Cagliari, Palermo e Catanzaro, nei progetti strategici della PA
12 gennaio 2026
Ore 11:04
Soluzioni Integrate Maggioli consolida in Calabria uno dei principali hub nazionali per la sanità digitale e i sistemi pubblici\n